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Ứng dụng VNeID bổ sung tính năng kết nối thân nhân liệt sĩ

Thứ Tư, 15:53, 22/07/2026
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VOV.VN - Ngày 22/7, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) thông tin: Công dân có thể truy cập vào ứng dụng VNeID để tìm thông tin liệt sĩ và nhận thân nhân nếu thấy trùng khớp.

Theo đó, phiên bản 2.2.10 của VNeID cho phép người dân cập nhật từ 1 tuần trước, Bộ Công an bổ sung các tính năng kết nối thân nhân liệt sĩ, hỗ trợ thân nhân tra cứu và kết nối thông tin liệt sĩ; bổ sung chức năng phản ánh, kiến nghị về tình trạng nhận thẻ căn cước.

Trong bản cập nhật này, Bộ Công an cũng cập nhật dịch vụ cung cấp phiếu lý lịch tư pháp theo thông tư 101/2026/TT-BCA có hiệu lực từ 1/7 vừa qua.

Ung dung vneid bo sung tinh nang ket noi than nhan liet si hinh anh 1
Bộ Công an tổ chức lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ. (Ảnh: Trọng Phú)

Theo đại diện Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an, tính năng kết nối thân nhân liệt sĩ nhằm cung cấp kênh tra cứu chính thống, tập trung và thuận tiện để người dân, thân nhân liệt sĩ tra cứu và thực hiện nhận liệt sĩ.

Tính năng này cũng góp phần hỗ trợ xác minh thông tin, kết nối thân nhân với phần mộ liệt sĩ và phục vụ công tác tri ân, đền ơn đáp nghĩa.

Để sử dụng tính năng kết nối thân nhân liệt sĩ, người dùng bắt buộc phải có tài khoản định danh mức độ 2. Trong ứng dụng công dân chọn mục "dịch vụ khác" và chọn "kết nối thân nhân liệt sĩ". Tại mục này, công dân chọn chức năng "danh sách liệt sĩ" sau đó nhập thông tin liệt sĩ để tìm kiếm, xem chi tiết. Nếu thông tin đúng, công dân nhấn chọn "nhận thân nhân".

Sau khi nhận thân nhân, công dân cung cấp thông tin số điện thoại, chụp ảnh tài liệu chứng minh và chọn "xác nhận" để gửi thông tin đến cơ quan chức năng.

Tính năng mới này cũng hiển thị danh sách đã nhận nhân thân, công dân có thể xem lại danh sách và thông tin của liệt sĩ cũng như người nhận.

VNeID là ứng dụng do Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (Bộ Công an) phát triển, xây dựng trên nền tảng cơ sở dữ liệu định danh, dân cư và hệ thống xác thực điện tử. Ứng dụng này có giá trị sử dụng thay thế các giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên môi trường số, cung cấp các tiện ích phát triển công dân số, Chính phủ số và xã hội số.

Trọng Phú/VOV.VN
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