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Va chạm với xe máy, người đàn ông đi xe đạp tử vong

Thứ Bảy, 13:25, 29/08/2026
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VOV.VN - Tai nạn trên Quốc lộ 50 ở Đồng Tháp khiến người đàn ông 76 tuổi đi xe đạp tử vong sau khi va chạm với xe máy lưu thông cùng chiều.

Ngày 29/8, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang xác minh, làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 50, đoạn qua xã Phú Thành, khiến một người tử vong.

va cham voi xe may, nguoi dan ong di xe dap tu vong hinh anh 1
Nơi xảy ra vụ tai nạn làm người đi xe đạp tử vong, các cơ quan chức năng xác minh vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h50 cùng ngày, anh Trần Văn Huy (sinh năm 2005, ngụ ấp Hòa Phúc, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 63AN-141.28, chở theo Trần Quang Duy (sinh năm 2004, ngụ cùng địa chỉ), lưu thông trên Quốc lộ 50 theo hướng từ xã Vĩnh Bình đi phường Bình Xuân.

Khi đến Km54+900, thuộc ấp Thạnh Phong, xã Phú Thành, xe mô tô xảy ra va chạm với xe đạp do ông Phan Văn Hơn (sinh năm 1950, ngụ ấp Bình Hòa Đông, xã Đồng Sơn) điều khiển, đang lưu thông cùng chiều phía trước.

va cham voi xe may, nguoi dan ong di xe dap tu vong hinh anh 2
Phương tiện có liên quan vụ tai nạn chết người.

Cú va chạm khiến ông Hơn tử vong. Hai người đi trên xe mô tô là Huy và Duy bị thương, được đưa đến cơ sở y tế để điều trị.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm, thu thập thông tin và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chu Trinh/VOV- ĐBSCL
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