Va chạm với xe tải, người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ

Hậu quả vụ tai nạn khiến người đàn ông điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h40 cùng ngày, tại Quốc lộ 15, đoạn khu vực Vườn Xanh, xã Đô Lương, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 37C-502.xx do anh Nguyễn Mậu Sơn, trú tại xã Thuần Trung điều khiển đã va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 37D1-997.xx do anh H.D.H. (SN 1974, trú tại xã Đô Lương) điều khiển, lưu thông cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến khu vực ngã tư Cây xăng, cả hai phương tiện cùng rẽ phải để vào khu vực Vườn Xanh thì xảy ra va chạm mạnh. Hậu quả, cú va chạm khiến người điều khiển xe máy ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, tiến hành khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.