Va chạm với xe tải, người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ

Thứ Ba, 11:45, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 26/5, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An khiến một người tử vong tại chỗ.

Hậu quả vụ tai nạn khiến người đàn ông điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h40 cùng ngày, tại Quốc lộ 15, đoạn khu vực Vườn Xanh, xã Đô Lương, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 37C-502.xx do anh Nguyễn Mậu Sơn, trú tại xã Thuần Trung điều khiển đã va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 37D1-997.xx do anh H.D.H. (SN 1974, trú tại xã Đô Lương) điều khiển, lưu thông cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến khu vực ngã tư Cây xăng, cả hai phương tiện cùng rẽ phải để vào khu vực Vườn Xanh thì xảy ra va chạm mạnh. Hậu quả, cú va chạm khiến người điều khiển xe máy ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, tiến hành khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Bá Thăng/VOV.VN
Tag: tử vong xe tải va chạm nghệ an
Tin liên quan

Lật xe tải chở cát ở Đắk Lắk, người đàn ông đang đi bộ bị vùi tử vong

VOV.VN - Trong lúc ôm cua trên tuyến đường qua xã Ea Phê (Đắk Lắk), xe tải bị lật khiến hàng chục khối cát đổ xuống đường, vùi lấp một người đàn ông đang đi bộ.

Khởi tố tài xế xe khách 16 chỗ gặp nạn trên Đèo Tô Na làm 6 người thương vong

VOV.VN - Ngày 18/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Văn Hậu (SN 1972, trú xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Khởi tố vụ án nam tài xế Lexus xô xát với cô gái ở phố Hoàng Cầu

VOV.VN - Công an phường Đống Đa, Hà Nội vừa khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng" liên quan vụ việc nam tài xế Lexus hành hung cô gái trên phố Hoàng Cầu.

