Xe máy va chạm với xe ben ở Đắk Lắk, 2 người tử vong tại chỗ
VOV.VN - Sáng 27/5, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa xe ben và xe máy khiến hai người tử vong.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h41 ngày 26/5, trên tỉnh lộ 8, đoạn trước cổng Khu công nghiệp Tân An (phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk), xe ben BKS 47C-280.XX do ông Hoàng Văn Thanh (51 tuổi, trú phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông theo hướng xã Cư Mgar đi phường Buôn Ma Thuột, xảy ra va chạm với xe máy BKS 47K7-87XX đi theo chiều ngược lại.
Trên xe máy có hai người là anh Y.S.Ê (26 tuổi, trú xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk) và anh Y.D.Ê (35 tuổi, trú xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk). Vụ va chạm khiến anh Y.S.Ê và anh Y.D.Ê tử vong tại chỗ.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.