Xe máy va chạm với xe ben ở Đắk Lắk, 2 người tử vong tại chỗ

Thứ Tư, 08:41, 27/05/2026
VOV.VN - Sáng 27/5, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa xe ben và xe máy khiến hai người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h41 ngày 26/5, trên tỉnh lộ 8, đoạn trước cổng Khu công nghiệp Tân An (phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk), xe ben BKS 47C-280.XX do ông Hoàng Văn Thanh (51 tuổi, trú phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông theo hướng xã Cư Mgar đi phường Buôn Ma Thuột, xảy ra va chạm với xe máy BKS 47K7-87XX đi theo chiều ngược lại.

xe may va cham voi xe ben o Dak lak, 2 nguoi tu vong tai cho hinh anh 1
Hiện trường vụ tai nạn giữa xe ben và xe máy khiến 2 người tử vong

Trên xe máy có hai người là anh Y.S.Ê (26 tuổi, trú xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk) và anh Y.D.Ê (35 tuổi, trú xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk). Vụ va chạm khiến anh Y.S.Ê và anh Y.D.Ê tử vong tại chỗ.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
Xe máy va chạm với ô tô trên đường Nguyễn Xiển khiến 1 người tử vong giữa trời mưa
VOV.VN - Vào khoảng 0h30 ngày 20/5, tại khu vực trước số nhà 415 đường Nguyễn Xiển đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe mô tô mang BKS 20D1-039.97 do anh L.C.T (SN 1988, trú ở Hà Nội) điều khiển và xe ô tô mang BKS 30L-554.39 do anh H.V.B (SN 1991, trú ở tỉnh Sơn La) điều khiển.

Xe máy điện va chạm với xe tải ở Hà Tĩnh, 2 người tử vong
VOV.VN - Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường huyện 36, đoạn qua xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh khiến 2 người đi xe máy điện tử vong tại chỗ.

Đồng Tháp: Ô tô và xe máy chạm nhau, bé 5 tuổi tử vong
VOV.VN - Chiều 30/4, tại phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa ô tô và xe máy, khiến một em bé 5 tuổi tử vong.

