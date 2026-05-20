Xe máy va chạm với ô tô trên đường Nguyễn Xiển khiến 1 người tử vong giữa trời mưa

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh T. điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường Nguyễn Xiển. Khi di chuyển đến khu vực trước số nhà 415 Nguyễn Xiển thì xảy ra va chạm với xe ô tô do anh B điều khiển đang lưu thông cùng tuyến. Cú va chạm mạnh khiến anh T cùng phương tiện ngã văng xuống đường, bị thương rất nặng.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân khu vực đã nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng và hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, anh L.C.T đã tử vong. Hai phương tiện đều bị hư hỏng sau va chạm, giao thông qua khu vực thời điểm xảy ra vụ việc bị ảnh hưởng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt để bảo vệ hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông, đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra. Công tác xử lý hiện trường được triển khai xuyên đêm nhằm bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trên tuyến.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường

Qua ghi nhận ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khung giờ đêm khuya, lưu lượng phương tiện không quá đông. Tuy nhiên, cú va chạm có lực mạnh khiến nạn nhân tử vong. Nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo đối với người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông, chú ý quan sát và làm chủ tốc độ, đặc biệt khi lưu thông vào ban đêm để hạn chế những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra.