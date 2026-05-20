Xe máy va chạm với ô tô trên đường Nguyễn Xiển khiến 1 người tử vong giữa trời mưa

Thứ Tư, 10:11, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vào khoảng 0h30 ngày 20/5, tại khu vực trước số nhà 415 đường Nguyễn Xiển đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe mô tô mang BKS 20D1-039.97 do anh L.C.T (SN 1988, trú ở Hà Nội) điều khiển và xe ô tô mang BKS 30L-554.39 do anh H.V.B (SN 1991, trú ở tỉnh Sơn La) điều khiển.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh T. điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường Nguyễn Xiển. Khi di chuyển đến khu vực trước số nhà 415 Nguyễn Xiển thì xảy ra va chạm với xe ô tô do anh B điều khiển đang lưu thông cùng tuyến. Cú va chạm mạnh khiến anh T cùng phương tiện ngã văng xuống đường, bị thương rất nặng.

xe may va cham voi o to tren duong nguyen xien khien 1 nguoi tu vong giua troi mua hinh anh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân khu vực đã nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng và hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, anh L.C.T đã tử vong. Hai phương tiện đều bị hư hỏng sau va chạm, giao thông qua khu vực thời điểm xảy ra vụ việc bị ảnh hưởng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt để bảo vệ hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông, đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra. Công tác xử lý hiện trường được triển khai xuyên đêm nhằm bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trên tuyến.

xe may va cham voi o to tren duong nguyen xien khien 1 nguoi tu vong giua troi mua hinh anh 2
Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường

Qua ghi nhận ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khung giờ đêm khuya, lưu lượng phương tiện không quá đông. Tuy nhiên, cú va chạm có lực mạnh khiến nạn nhân tử vong. Nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo đối với người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông, chú ý quan sát và làm chủ tốc độ, đặc biệt khi lưu thông vào ban đêm để hạn chế những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Văn Ngân/VOV.VN
Phát hiện hơn 1.500 "ma men" dính chốt CSGT chỉ sau 1 ngày
Phát hiện hơn 1.500 "ma men" dính chốt CSGT chỉ sau 1 ngày

VOV.VN - Theo thông tin từ Cục CSGT, ngày 16/5, lực lượng CSGT toàn quốc đồng loạt mở cao điểm kiểm tra, xử lý 2 chuyên đề lớn: Vi phạm nồng độ cồn và xe kinh doanh vận tải vi phạm TTATGT.

Ô tô con bị "nuốt chửng" bánh trước giữa phố Quán Sứ, giao thông ùn tắc cục bộ
Ô tô con bị “nuốt chửng” bánh trước giữa phố Quán Sứ, giao thông ùn tắc cục bộ

VOV.VN - Chiều nay (15/5), một vụ sụt lún bất ngờ xảy ra trên phố Quán Sứ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) khiến một xe ô tô con đang lưu thông bị “nuốt chửng” bánh trước xuống hố sâu ngay giữa đường, gây ùn tắc và khiến nhiều người đi đường hoảng hốt.

Bị nháy đèn xin vượt, tài xế dừng xe giữa cao tốc để tranh cãi, nhận cái kết đắng
Bị nháy đèn xin vượt, tài xế dừng xe giữa cao tốc để tranh cãi, nhận cái kết đắng

VOV.VN - Chỉ vì nóng giận khi bị xe phía sau liên tục nháy đèn xin vượt, một tài xế ô tô con đã có hành động khiến nhiều người “thót tim” đó là dừng xe ngay giữa cao tốc Nội Bài - Lào Cai để xuống “nói chuyện” phải trái. Kết quả, tài xế này bị lực lượng chức năng xử phạt.

CSGT siết chặt sát hạch lái xe, chấm dứt thi mẹo, tỷ lệ đỗ giảm sốc
CSGT siết chặt sát hạch lái xe, chấm dứt thi mẹo, tỷ lệ đỗ giảm sốc

VOV.VN - Ngày 19/5, đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết, đơn vị đã chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác đào tạo và sát hạch lái xe nhằm bảo đảm người được cấp giấy phép lái xe có đầy đủ kỹ năng, ý thức và đạo đức khi tham gia giao thông.

Xét xử nhóm đối tượng quay lén CSGT để cưỡng đoạt "tiền tháng"
Xét xử nhóm đối tượng quay lén CSGT để cưỡng đoạt "tiền tháng"

VOV.VN - Ngày mai (19/5), Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) dự kiến đưa ra xét xử bị cáo Lê Văn Lành (SN 1963) cùng hai đồng phạm là Lê Gia Bảo (SN 1995, con trai Lành) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1982) cùng ngụ TP. HCM về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

"Quái xế" tự quay clip nẹt pô, đánh võng đăng TikTok gây phẫn nộ bị CSGT xử lý
“Quái xế” tự quay clip nẹt pô, đánh võng đăng TikTok gây phẫn nộ bị CSGT xử lý

VOV.VN - Từ đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi cảnh thiếu niên liên tục rú ga, nẹt pô, đánh võng trên đường, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang nhanh chóng xác minh người vi phạm mới 14 tuổi. Chủ phương tiện bị xử phạt 9 triệu đồng vì giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

