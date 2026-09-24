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Vì sao nhiều trường ở Khánh Hòa chưa tổ chức bán trú?

Thứ Năm, 09:42, 24/09/2026
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VOV.VN - Từ miền núi đến đô thị, nhu cầu tổ chức bán trú tại các trường học ở Khánh Hòa ngày càng rõ, nhưng việc triển khai còn gặp nhiều vướng mắc. Thay đổi chính sách hỗ trợ, điều kiện kinh tế của phụ huynh và việc sắp xếp lại mạng lưới trường lớp đang khiến nhiều trường chưa thể tổ chức bán trú.

Đến năm học 2024-2025, học sinh tiểu học dân tộc thiểu số ở miền núi tỉnh Khánh Hòa vẫn được tỉnh hỗ trợ 300.000 đồng/tháng tiền ăn bán trú. Ngân sách tỉnh đồng thời chi trả kinh phí nhân viên cấp dưỡng. Nhờ đó, các trường miền núi có điều kiện tổ chức bán trú, giúp học sinh ở lại trường, được ăn, nghỉ và duy trì việc học ổn định. Từ năm học 2025-2026, học sinh vẫn được nhận hỗ trợ 300.000 đồng/tháng nhưng kinh phí cấp dưỡng không còn được bố trí nên các trường không tổ chức bữa ăn bán trú như trước. Rất nhanh chóng, sự suy giảm này đã tác động xấu đến công tác dạy học.

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Không tổ chức được bữa ăn bán trú, ảnh hưởng đến chất lượng học tập học sinh dân tộc thiểu số

Tại Trường Phổ thông cơ sở Chu Văn An, xã Trung Khánh Vĩnh, giáo viên Nguyễn Thị Tuyết Hạnh cho biết: “Không được ăn bán trú, bất lợi cho cả phụ huynh, học sinh. Ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, phụ huynh thường đi rẫy, sáng đi chiều mới về. Không được ăn bán trú, phụ huynh phải ở nhà đưa đón con. Nhiều khi các cháu về nhà không có cơm ăn. Dẫn đến tình trạng các cháu nghỉ học, không đảm bảo tỷ lệ chuyên cần",  cô Nguyễn Thị Tuyết Hạnh nói.

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Tổ chức bữa ăn trưa cho học sinh dân tộc thiểu số

Nếu ở miền núi, khó khăn về nguồn kinh phí khiến việc tổ chức bán trú không được duy trì, thì tại đô thị, mô hình bán trú đang bị gián đoạn do các phát sinh của việc sắp xếp lại trường lớp, gây nhiều khó khăn cho phu huynh và học sinh.

Tại phường Bắc Nha Trang, sau gần 3 tuần nhập học, nhà trường vẫn chưa tổ chức bán trú khiến nhiều phụ huynh phải đưa đón con 4 lượt mỗi ngày. Một phụ huynh cho biết, việc đưa đón đồng loạt khiến giao thông càng thêm ùn ứ, các con phải chờ đợi rất mệt mỏi: “Mong nhà trường sớm tổ chức cho học sinh ăn bán trú. Như bây giờ, phải phân công người để đón về. 10h30 phút, cán bộ, công nhân viên chưa về được để đón các cháu. Các cháu phải ở lại đến 11h hơn mới đón được. Vì thế, nhiều cháu vật vã, ngồi khắp nơi, nắng nôi”.

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Việc tổ chức bán trú là nhu cầu bức thiết đối với nhiều gia đình phụ huynh

Quy mô trường tăng vụt sau sắp xếp đang khiến việc tổ chức bán trú trở thành một bài toán. Thêm vào đó, vấn đề trách nhiệm và chất lượng bữa ăn bán trú - nội trú, cũng đã đặt ra những yêu cầu mới. Công điện 64/CĐ-TTg ngày 13/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ yều cầu UBND cấp xã chịu trách nhiệm lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn cho trường công lập, bảo đảm công khai, minh bạch, dựa trên chất lượng, dinh dưỡng và khả năng truy xuất nguồn gốc.

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Học sinh Trường Tiểu học Bắc Nha Trang đến nay vẫn chưa được ăn bán trú

Bà Nguyễn Thị Xuyến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bắc Nha Trang cho biết, vừa được hình thành từ 11 trường tiểu học công lập, với gần 10.000 học sinh; khoảng 5.500 em có nhu cầu ăn bán trú, nhà trường càng phải thận trọng trong các khâu tài chính, đấu thầu và tổ chức thực hiện. Vì vậy, gián đoạn mô hình bán trú như hiện nay là điều không tránh khỏi.

“Trong quá trình sáp nhập các trường, tôi cân nhắc và thực hiện từng bước thận trọng để tránh sai sót về tài chính. Quản lý một trường đã là khối lượng công việc lớn, nay quản lý thêm trường sẽ phát sinh nhiều vấn đề. Riêng việc tổ chức 5.500 suất ăn cũng là một áp lực không nhỏ. Đến nay, chúng tôi đã hoàn thành mạng đấu thầu và làm tờ trình xin ý kiến chỉ đạo của các cấp về việc tổ chức bán trú”, bà Nguyễn Thị Xuyến cho hay.

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Trường lớn, mô hình quản trị mới sau sắp xếp ở Khánh Hòa

VOV.VN - Sau sắp xếp, Khánh Hòa giảm 482/728 cơ sở giáo dục công lập, còn 246 cơ sở, tương đương giảm 66%. Nhiều trường được tổ chức quy mô lớn, đặt ra yêu cầu mới về quản trị, phân bổ đội ngũ, sử dụng nguồn lực. Đầu năm học, dạy và học cơ bản ổn định, các trường từng bước thích ứng mô hình quản lý mới.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
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