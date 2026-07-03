English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc virus Hanta chủng Andes

Thứ Sáu, 19:39, 03/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo cập nhật từ WHO, ổ dịch virus Hanta (chủng Andes) trên tàu MV Hondius đã được kiểm soát và không còn nguy cơ y tế công cộng. Bộ Y tế cho biết đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do chủng virus này.

Theo bản tin cập nhật mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố ngày 2/7/2026, ổ dịch do virus Hanta (chủng Andes - ANDV) liên quan đến tàu du lịch MV Hondius đã được kiểm soát và không còn là nguy cơ y tế công cộng. WHO đánh giá dự kiến sẽ không tiếp tục ghi nhận các trường hợp lây truyền liên quan đến ổ dịch này.

Theo WHO, kể từ ngày 2/5/2026 khi ổ dịch được thông báo cho WHO đến ngày 2/7/2026, đã ghi nhận tổng cộng 13 trường hợp mắc, trong đó có 12 trường hợp được xét nghiệm khẳng định nhiễm virus Andes (ANDV) và 1 trường hợp nghi ngờ, trong đó có 3 trường hợp tử vong. Trong số 10 trường hợp nhập viện, 8 người đã khỏi bệnh và xuất viện, 2 người đang được tiếp tục điều trị. Tất cả các trường hợp mắc đều là những người đã có mặt trên tàu MV Hondius. Toàn bộ người tiếp xúc đã hoàn thành thời gian theo dõi sức khỏe 42 ngày theo hướng dẫn của WHO mà không ghi nhận thêm trường hợp lây nhiễm thứ phát. Kết quả này cho thấy chuỗi lây truyền đã được cắt đứt, ổ dịch đã được kiểm soát hiệu quả và không còn nguy cơ lây truyền liên quan đến sự kiện này.

viet nam chua ghi nhan ca mac virus hanta chung andes hinh anh 1
Triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường, kiểm soát chuột và các loài gặm nhấm truyền bệnh (ảnh minh họa AI)

Theo đánh giá của WHO, virus Andes vẫn là tác nhân lưu hành tại một số quốc gia Nam Mỹ. Khả năng lây truyền từ người sang người của chủng virus này ở mức hạn chế, chủ yếu xảy ra khi có tiếp xúc gần và kéo dài, chưa ghi nhận các đợt bùng phát lây truyền diện rộng. Môi trường khép kín trên tàu du lịch được cho là yếu tố thuận lợi làm phát sinh chuỗi lây truyền giới hạn trong đợt bùng phát dịch vừa qua.

Ngay sau khi WHO thông tin về chùm ca bệnh trên tàu MV Hondius, Bộ Y tế (Cục Phòng bệnh) đã chủ động theo dõi sát diễn biến tình hình, thường xuyên cập nhật đánh giá nguy cơ; đồng thời ban hành văn bản đề nghị các địa phương tăng cường giám sát tại cửa khẩu, giám sát phát hiện ca bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường, kiểm soát chuột và các loài gặm nhấm truyền bệnh; tăng cường truyền thông, hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh và cung cấp thông tin chính thống tới các cơ quan báo chí, truyền thông nhằm tránh gây hoang mang trong cộng đồng.

Đối với Việt Nam, đến nay chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do chủng virus Andes, cũng như chưa ghi nhận công dân Việt Nam liên quan đến sự bùng phát dịch trên tàu MV Hondius. Qua rà soát các dữ liệu khoa học hiện có, Việt Nam trước đây chỉ ghi nhận một số bằng chứng về các chủng virus Hanta khác như virus Seoul hoặc các virus Hanta phát hiện trên động vật.

Mặc dù nguy cơ từ sự kiện ổ dịch nêu trên đã kết thúc, Bộ Y tế khuyến cáo người dân tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người, đặc biệt là vệ sinh môi trường, kiểm soát chuột và các loài gặm nhấm; hạn chế tiếp xúc với chuột, chất thải của chuột hoặc những khu vực có nguy cơ ô nhiễm. Khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau cơ, mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa, ho, tức ngực hoặc khó thở sau khi có yếu tố nguy cơ phơi nhiễm, cần liên lạc với cơ sở y tế để được tư vấn, thăm khám và điều trị kịp thời.

Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với WHO và các cơ quan liên quan theo dõi diễn biến tình hình bệnh do virus Hanta trên thế giới, cập nhật các thông tin khoa học, đánh giá nguy cơ khi cần thiết và triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh phù hợp nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Nguyễn Hà/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bộ Y tế thông tin về chủng virus Hanta đang được WHO cảnh báo
Bộ Y tế thông tin về chủng virus Hanta đang được WHO cảnh báo

VOV.VN - Ngày 13/5, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế có văn bản khẩn thông tin về tình hình dịch bệnh và khuyến cáo trước các thông tin quốc tế liên quan đến chùm ca bệnh do virus Hanta ghi nhận trên tàu du lịch quốc tế MV Hondius.

Bộ Y tế thông tin về chủng virus Hanta đang được WHO cảnh báo

Bộ Y tế thông tin về chủng virus Hanta đang được WHO cảnh báo

VOV.VN - Ngày 13/5, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế có văn bản khẩn thông tin về tình hình dịch bệnh và khuyến cáo trước các thông tin quốc tế liên quan đến chùm ca bệnh do virus Hanta ghi nhận trên tàu du lịch quốc tế MV Hondius.

Hà Lan cách ly 12 nhân viên y tế sau sự cố xử lý ca nhiễm virus Hanta
Hà Lan cách ly 12 nhân viên y tế sau sự cố xử lý ca nhiễm virus Hanta

VOV.VN - Ngày 12/5, Bộ trưởng Y tế Hà Lan Sophie Hermans thừa nhận trước Quốc hội nước này rằng nhân viên tại một bệnh viện địa phương đã không tuân thủ “các quy trình nghiêm ngặt nhất” khi điều trị cho một bệnh nhân nhiễm virus Hanta.

Hà Lan cách ly 12 nhân viên y tế sau sự cố xử lý ca nhiễm virus Hanta

Hà Lan cách ly 12 nhân viên y tế sau sự cố xử lý ca nhiễm virus Hanta

VOV.VN - Ngày 12/5, Bộ trưởng Y tế Hà Lan Sophie Hermans thừa nhận trước Quốc hội nước này rằng nhân viên tại một bệnh viện địa phương đã không tuân thủ “các quy trình nghiêm ngặt nhất” khi điều trị cho một bệnh nhân nhiễm virus Hanta.

Thái Lan siết chặt kiểm tra y tế tại sân bay quốc tế để ngăn chặn virus Hanta
Thái Lan siết chặt kiểm tra y tế tại sân bay quốc tế để ngăn chặn virus Hanta

VOV.VN - Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan (DDC) đã quyết định tăng cường quy trình sàng lọc sức khỏe đối với hành khách nhập cảnh từ các quốc gia và vùng lãnh thổ Nam Mỹ tại các sân bay quốc tế lớn, nhằm chủ động ngăn chặn nguy cơ lây lan virus Hanta (Hantavirus).

Thái Lan siết chặt kiểm tra y tế tại sân bay quốc tế để ngăn chặn virus Hanta

Thái Lan siết chặt kiểm tra y tế tại sân bay quốc tế để ngăn chặn virus Hanta

VOV.VN - Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan (DDC) đã quyết định tăng cường quy trình sàng lọc sức khỏe đối với hành khách nhập cảnh từ các quốc gia và vùng lãnh thổ Nam Mỹ tại các sân bay quốc tế lớn, nhằm chủ động ngăn chặn nguy cơ lây lan virus Hanta (Hantavirus).

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục