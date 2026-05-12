Hà Lan cách ly 12 nhân viên y tế sau sự cố xử lý ca nhiễm virus Hanta

Vụ việc xảy ra tại bệnh viện Radboudumc ở thành phố Nijmegen, nơi tiếp nhận một hành khách từ tàu du lịch MV Hondius vào ngày 7/5. Theo thông báo của bệnh viện, máu và nước tiểu của bệnh nhân đã được xử lý mà không thực hiện đầy đủ các quy trình an toàn nghiêm ngặt, dẫn đến việc 12 nhân viên y tế phải cách ly phòng ngừa trong thời gian 6 tuần.

Bệnh viện cho biết nguy cơ lây nhiễm đối với các nhân viên này là rất thấp và hoạt động chăm sóc bệnh nhân vẫn diễn ra bình thường, không bị gián đoạn. Cơ sở y tế này đã ra thông báo sẽ tiến hành điều tra kỹ lưỡng toàn bộ sự việc nhằm rút kinh nghiệm và ngăn chặn các sai sót tương tự trong tương lai.

Trong phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Y tế Hà Lan Sophie Hermans cho biết bà tin tưởng Hà Lan có thể kiểm soát được tình hình dịch bệnh và đang triển khai các biện pháp phù hợp để hạn chế nguy cơ lây lan.