中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hà Lan cách ly 12 nhân viên y tế sau sự cố xử lý ca nhiễm virus Hanta

Thứ Ba, 23:08, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 12/5, Bộ trưởng Y tế Hà Lan Sophie Hermans thừa nhận trước Quốc hội nước này rằng nhân viên tại một bệnh viện địa phương đã không tuân thủ “các quy trình nghiêm ngặt nhất” khi điều trị cho một bệnh nhân nhiễm virus Hanta.

Vụ việc xảy ra tại bệnh viện Radboudumc ở thành phố Nijmegen, nơi tiếp nhận một hành khách từ tàu du lịch MV Hondius vào ngày 7/5. Theo thông báo của bệnh viện, máu và nước tiểu của bệnh nhân đã được xử lý mà không thực hiện đầy đủ các quy trình an toàn nghiêm ngặt, dẫn đến việc 12 nhân viên y tế phải cách ly phòng ngừa trong thời gian 6 tuần.

ha lan cach ly 12 nhan vien y te sau su co xu ly ca nhiem virus hanta hinh anh 1
Bệnh viện Radboudumc, nơi tiếp nhận một hành khách từ tàu du lịch MV Hondius vào ngày 7/5. (Ảnh: Reuters)

Bệnh viện cho biết nguy cơ lây nhiễm đối với các nhân viên này là rất thấp và hoạt động chăm sóc bệnh nhân vẫn diễn ra bình thường, không bị gián đoạn. Cơ sở y tế này đã ra thông báo sẽ tiến hành điều tra kỹ lưỡng toàn bộ sự việc nhằm rút kinh nghiệm và ngăn chặn các sai sót tương tự trong tương lai.

Trong phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Y tế Hà Lan Sophie Hermans cho biết bà tin tưởng Hà Lan có thể kiểm soát được tình hình dịch bệnh và đang triển khai các biện pháp phù hợp để hạn chế nguy cơ lây lan.

Thiều Dương/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters
Tag: Hà Lan virus Hanta Hantavirus dịch bệnh bệnh truyền nhiễm y tế
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lạm phát Mỹ cao nhất trong gần 3 năm do giá năng lượng leo thang
Lạm phát Mỹ cao nhất trong gần 3 năm do giá năng lượng leo thang

VOV.VN - Trong tháng 4, lạm phát tại Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong gần ba năm khi giá năng lượng leo thang do xung đột với Iran tiếp tục tác động tới kinh tế toàn cầu. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2023, tốc độ tăng giá vượt tăng lương, gây áp lực lớn lên chi phí sinh hoạt của người dân Mỹ.

Lạm phát Mỹ cao nhất trong gần 3 năm do giá năng lượng leo thang

Lạm phát Mỹ cao nhất trong gần 3 năm do giá năng lượng leo thang

VOV.VN - Trong tháng 4, lạm phát tại Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong gần ba năm khi giá năng lượng leo thang do xung đột với Iran tiếp tục tác động tới kinh tế toàn cầu. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2023, tốc độ tăng giá vượt tăng lương, gây áp lực lớn lên chi phí sinh hoạt của người dân Mỹ.

Quân đội Israel tiến hành chiến dịch dọc theo sông Litani ở miền Nam Lebanon
Quân đội Israel tiến hành chiến dịch dọc theo sông Litani ở miền Nam Lebanon

VOV.VN - Quân đội Israel hôm 12/5 tuyên bố đã tiến hành chiến dịch kéo dài nhiều ngày tại khu vực sông Litani ở miền Nam Lebanon, nơi các cuộc đấu súng với lực lượng Hezbollah vẫn tiếp diễn bất chấp lệnh ngừng bắn.

Quân đội Israel tiến hành chiến dịch dọc theo sông Litani ở miền Nam Lebanon

Quân đội Israel tiến hành chiến dịch dọc theo sông Litani ở miền Nam Lebanon

VOV.VN - Quân đội Israel hôm 12/5 tuyên bố đã tiến hành chiến dịch kéo dài nhiều ngày tại khu vực sông Litani ở miền Nam Lebanon, nơi các cuộc đấu súng với lực lượng Hezbollah vẫn tiếp diễn bất chấp lệnh ngừng bắn.

Ông Trump khẳng định "100%" Iran sẽ ngừng làm giàu urani
Ông Trump khẳng định "100%" Iran sẽ ngừng làm giàu urani

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/5 khẳng định ông tin tưởng Iran cuối cùng sẽ từ bỏ hoạt động làm giàu urani và không theo đuổi việc phát triển vũ khí hạt nhân, bất chấp các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran hiện vẫn rơi vào bế tắc.

Ông Trump khẳng định "100%" Iran sẽ ngừng làm giàu urani

Ông Trump khẳng định "100%" Iran sẽ ngừng làm giàu urani

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/5 khẳng định ông tin tưởng Iran cuối cùng sẽ từ bỏ hoạt động làm giàu urani và không theo đuổi việc phát triển vũ khí hạt nhân, bất chấp các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran hiện vẫn rơi vào bế tắc.

Iran siết eo Hormuz, phát tín hiệu có thể phát triển urani cấp độ vũ khí
Iran siết eo Hormuz, phát tín hiệu có thể phát triển urani cấp độ vũ khí

VOV.VN - Trong bối cảnh đàm phán vẫn bế tắc và Mỹ không ngừng gia tăng áp lực quân sự, Iran tiếp tục thể hiện quan điểm cứng rắn, cảnh báo không từ bỏ quyền kiểm soát eo Hormuz và thậm chí có thể tiến hành làm giàu urani lên cấp độ cao hơn.

Iran siết eo Hormuz, phát tín hiệu có thể phát triển urani cấp độ vũ khí

Iran siết eo Hormuz, phát tín hiệu có thể phát triển urani cấp độ vũ khí

VOV.VN - Trong bối cảnh đàm phán vẫn bế tắc và Mỹ không ngừng gia tăng áp lực quân sự, Iran tiếp tục thể hiện quan điểm cứng rắn, cảnh báo không từ bỏ quyền kiểm soát eo Hormuz và thậm chí có thể tiến hành làm giàu urani lên cấp độ cao hơn.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ