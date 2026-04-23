  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Vĩnh Long tăng cường xử lý các điểm ăn uống không đảm vệ sinh thực phẩm

Thứ Năm, 23:06, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026 trên địa bàn tỉnh, với chủ đề “Bảo đảm an toàn thực phẩm, chú trọng bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”. Thời gian triển khai từ ngày 15/4-15/5/2026 trên toàn tỉnh.

Trong thời gian một tháng, tỉnh Vĩnh Long tập trung cao điểm cho công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm thông qua việc đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, đặc biệt là các điểm ăn uống và thức ăn đường phố. Trong đó, công tác tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, với mục tiêu nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, doanh nghiệp và người dân trong việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm. Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, hướng dẫn lựa chọn và sử dụng thực phẩm an toàn; đồng thời thông tin kịp thời các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, cũng như công khai các cơ sở vi phạm để cảnh báo, răn đe.

Vĩnh Long sẽ chú trọng đẩy mạng công tác kiểm tra những quán ăn.

Song song đó, các đoàn kiểm tra liên ngành từ tỉnh đến cơ sở được thành lập, tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Đặc biệt, tỉnh kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tại các cơ sở dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể và các điểm kinh doanh thức ăn đường phố – những nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Lực lượng chức năng Vĩnh Long kiểm tra các điểm sản xuất chế biến thực phẩm.

Thông qua đợt cao điểm này, Vĩnh Long không chỉ siết chặt quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm mà còn phát huy vai trò giám sát của cộng đồng, qua đó chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Cháy nhà lúc rạng sáng ở Vĩnh Long, 2 trẻ nhỏ tử vong thương tâm

VOV.VN - Vụ hỏa hoạn xảy ra bất ngờ vào sáng sớm 16/3 tại xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long khiến căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, 2 trẻ em trong gia đình tử vong. Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo khẩn trương điều tra nguyên nhân và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL
Sẽ triển khai dự án kiểm soát nguồn nước Nam Bến Tre với 18 cống hở tại Vĩnh Long
VOV.VN - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 1005 giao thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án “Đồng bộ hệ thống kiểm soát nguồn nước khu vực Nam Bến Tre”.

Nắng nóng, dừa xiêm tại Vĩnh Long, Đồng Tháp sốt giá, hút hàng
VOV.VN - Sau thời gian ế ẩm, hiện nay trái dừa xiêm ở tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp tăng giá, hút hàng, người trồng dừa phấn khởi.

Vĩnh Long đẩy mạnh sản xuất sầu riêng đạt chuẩn hướng tới xuất khẩu bền vững
VOV.VN - Với mục tiêu nâng cao giá trị kim ngạch xuất khẩu và khẳng định thương hiệu trên thị trường quốc tế, tỉnh Vĩnh Long đang tập trung chuẩn hóa quy trình sản xuất, xây dựng mã số vùng trồng và đẩy mạnh chế biến sâu cho ngành hàng sầu riêng.

