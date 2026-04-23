Vĩnh Long tăng cường xử lý các điểm ăn uống không đảm vệ sinh thực phẩm

Trong thời gian một tháng, tỉnh Vĩnh Long tập trung cao điểm cho công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm thông qua việc đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, đặc biệt là các điểm ăn uống và thức ăn đường phố. Trong đó, công tác tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, với mục tiêu nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, doanh nghiệp và người dân trong việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm. Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, hướng dẫn lựa chọn và sử dụng thực phẩm an toàn; đồng thời thông tin kịp thời các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, cũng như công khai các cơ sở vi phạm để cảnh báo, răn đe.

Vĩnh Long sẽ chú trọng đẩy mạng công tác kiểm tra những quán ăn.

Song song đó, các đoàn kiểm tra liên ngành từ tỉnh đến cơ sở được thành lập, tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Đặc biệt, tỉnh kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tại các cơ sở dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể và các điểm kinh doanh thức ăn đường phố – những nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Lực lượng chức năng Vĩnh Long kiểm tra các điểm sản xuất chế biến thực phẩm.

Thông qua đợt cao điểm này, Vĩnh Long không chỉ siết chặt quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm mà còn phát huy vai trò giám sát của cộng đồng, qua đó chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe Nhân dân.