Sáng 28/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại hai khu phố trên. Trước đó, từ thông tin do người dân và các nhân chứng cung cấp về những người hy sinh trong thời kỳ kháng chiến, lực lượng chức năng đã khảo sát, xác minh, đối chiếu thông tin và xác định các vị trí trọng điểm để tìm kiếm.

Vĩnh Long tìm thấy 3 bộ hài cốt liệt sĩ tại phường Bến Tre

Các lực lương chức năng Vĩnh Long tiếp tục tìm kiếm tại phường Bến Tre

Tại khu phố Thanh Sơn, trên phần đất của gia đình ông Lê Thanh Đồng, gần sông Hàm Luông, lực lượng chức năng tìm thấy một vị trí chôn tập thể gồm 2 bộ hài cốt. Theo thông tin từ các nhân chứng, khu vực này từng chôn cất 2 người hoạt động cách mạng hy sinh khoảng năm 1968. Tại khu phố Thanh Xuân, một bộ hài cốt được phát hiện trước đó trong quá trình làm mương trên phần đất của gia đình ông Tô Thanh Liêm. Qua xác minh, các nhân chứng cho biết đây có thể là hài cốt của một chiến sĩ hy sinh trong trận đánh bốt số 8 tại khu vực này vào khoảng tháng 4/1970.

Do thời gian chôn cất đã lâu, địa hình thấp, thường xuyên chịu tác động của nước và bùn sình nên nhiều phần xương đã bị phân hủy, không còn nguyên vẹn. Lực lượng chức năng đã tiến hành thu gom cẩn trọng các phần hài cốt và dấu tích liên quan. Các mẫu hài cốt được lấy để phục vụ giám định ADN, xác minh danh tính. Ba bộ hài cốt sau đó được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Mỏ Cày Nam để tiếp tục thực hiện các thủ tục theo quy định, chuẩn bị tổ chức truy điệu và an táng.