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Vĩnh Long: Vỡ đê bao cồn Cái Gà, người dân lâm vào cảnh khốn khó

Chủ Nhật, 17:45, 27/09/2026
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VOV.VN - Rạng sáng 27/9, một đoạn đê bao tại cồn Cái Gà, thuộc ấp Long Thới, xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long bị sụp lở, khiến nước từ sông Hàm Luông tràn vào, nhiều diện tích vườn cây, hoa kiểng và ao nuôi thủy sản của người dân bị ngập. Chính quyền và người dân địa phương đang khẩn trương ứng phó.

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 26/9, khu vực đầu cồn xuất hiện dấu hiệu sạt lở đê. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện gia cố, nhưng do diễn biến sạt lở nhanh, tuyến đê không thể giữ được an toàn. Đến gần 3 giờ ngày 27/9, hai tuyến đê dự phòng tiếp tục bị tràn, vỡ. Tuyến đê phía ngoài sạt lở khoảng 50 m, tạo dòng nước tràn sâu vào bên trong cồn.

Gia đình ông Huỳnh Thanh Phương có khoảng 5 công vườn trồng nhãn xuồng cơm vàng và thanh long Phụng Châu. Khi đê vỡ, nước tràn vào làm ngập vườn cây và nhiều tài sản phục vụ sản xuất. Nhiều cây đang mang trái, ra đọt non, trổ hoa có nguy cơ bị ảnh hưởng. Gia đình ông chỉ kịp đưa một số vật dụng lên cao; nhiều mô-tơ, máy móc bị ngập. Cá tai tượng, cá tra trong ao cũng theo dòng nước thoát ra ngoài.

“Khoảng 4h sáng nay nghe bà con thông báo phía trên cồn bị lở, ở đây mình đem đồ đạc lên đê. Ba vật dụng mình đem lên được một số, số còn lại chìm trong nước, bây giờ ướt hết đồ đạc. Thiệt hại về cá thì nhiều, cá tai tượng thoát ra ngoài khoảng 200 kg, còn cá tra khoảng 50 kg. Vườn cây 5 công đang ra đọt, nước đang rút mà nay chưa khắc phục vỡ đê chắc bị hao hụt", ông Phương nói.

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Sạt lở đê ở cồn Cái Gà nước tràn vào bên trong gây ngập diện rộng

Còn bà Bùi Thị Sữa, 72 tuổi, ở cồn Cái Gà, đã nhiều lần chứng kiến cảnh đất đai sạt xuống sông. Đây là lần thứ hai gia đình bà bị ảnh hưởng bởi sạt lở đê tại cồn này. Bà Sữa bày tỏ: “Tôi về cồn này ở đã 2 lần bị sạt lở rồi. Trước đây ở trên xã Tân Thiềng bị 1 lần, vậy là 3 lần bị sạt lở đất rồi. Hơn 1 ha đất bị sụp xuống sông, khổ rồi mới về đây, rồi 2 lần khổ nữa do lở trên đầu cồn xuống.

Bây giờ tôi không đi nổi, sức khỏe yếu rồi, không biết phải làm gì để sống nữa. Tôi chỉ có khu vườn này, đang giai đoạn cho trái mà nó phải chết nên tôi phải vất vả đó. Các con thì có vợ chồng đi tứ tán hết rồi, nhà chỉ có ông bà già, nên rất mong được sự giúp đỡ của nhà nước".

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Nhiều vườn cây ở cồn Cái Gà bị nước tấn công có thể bị ảnh hưởng đến năng suất

Theo UBND xã Chợ Lách, cồn Cái Gà có diện tích tự nhiên khoảng 79 ha, trong đó 35 ha đất sản xuất cây ăn trái, cây giống và hoa kiểng. Khi triều lên cao, khoảng 20 ha bị ngập, trong đó khoảng 5 ha gần vị trí đê vỡ bị ngập sâu. Trên cồn hiện có khoảng 50 hộ dân, trong đó 35 hộ sinh sống thường xuyên; khoảng 20 hộ bị ảnh hưởng. Thiệt hại bước đầu về cây trồng, thủy sản, hoa kiểng, máy móc và tài sản của người dân ước khoảng 2 tỷ đồng.

Ngay khi phát hiện sạt lở, cấp ủy, chính quyền xã Chợ Lách đã huy động lực lượng công an, quân sự, các đoàn thể cùng người dân gia cố các vị trí xung yếu, hỗ trợ di chuyển tài sản. Nhiều giàn cúc mâm xôi chuẩn bị phục vụ thị trường Tết cũng được đưa lên vị trí cao nhằm hạn chế thiệt hại. Đến trưa 27/9, nước bắt đầu rút dần.

Ông Trần Hữu Nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Chợ Lách, cho biết địa phương đang tập trung gia cố hai tuyến đê dự phòng, phấn đấu sớm hoàn thành. Riêng tuyến đê phía ngoài bị sạt lở nặng, địa phương phải tính phương án lùi tuyến đê vào phía trong nên cần thêm thời gian thi công. Sau khi nước rút, người dân tiếp tục bơm thoát nước trong mương, theo dõi tình trạng cây trồng để có biện pháp chăm sóc, phục hồi phù hợp.

Ông Nghị cho biết: “Địa phương chủ động gồm dân quân, các ngành công an, đoàn thể sơ tán đồ đạc của người dân lên đê, đặc biệt các giỏ cúc mâm xôi vụ Tết dời lên đê. Do nước gây vỡ đê nhanh quá, việc sơ tán cơ bản đảm bảo nhưng người dân cũng bị thiệt hại vật chất. Đối với khu vực này đang trồng hoa cúc đã được sơ tán rồi nhưng do vị trí thay đổi nên phải có biện pháp canh tác đặc biệt hơn để cúc ra hoa đúng mùa vụ.

Về cây giống thì cơ bản sẽ cắt nước trong ngày hôm nay để rút nước, sau đó phải tạo thông thoáng để cây phát triển. Đối với cây ăn trái nhìn chung phải đảm bảo kỹ thuật, phải quét bùn ra để cho cây thở".

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Địa phương huy động lực lượng khẩn trương gia cố các đoạn đê xung yếu 

Cùng với việc khẩn trương gia cố đoạn đê bị vỡ, chính quyền và ngành chức năng địa phương đang hỗ trợ người dân sơ tán tài sản, bảo đảm an toàn tính mạng; đồng thời cần khảo sát toàn bộ tuyến đê bao quanh cồn Cái Gà để chủ động ứng phó nguy cơ sạt lở tiếp diễn.

Do nền đất yếu và chịu tác động trực tiếp của dòng chảy, nhất là trong thời điểm mưa bão, triều cường, nguy cơ sạt lở tại cồn Cái Gà vẫn còn hiện hữu. Việc sớm gia cố, củng cố toàn tuyến đê bao là cần thiết nhằm bảo vệ đất sản xuất, tài sản và cuộc sống của người dân trên cồn.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL
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