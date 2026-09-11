Vĩnh Long xử lý 2 tàu cá khai thác sai vùng quy định

Ngày 10/9, Hải đội Biên phòng 1, Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên vùng biển thuộc xã Thới Thuận, tỉnh Vĩnh Long, phát hiện 2 tàu cá đang khai thác thủy sản sai vùng quy định.

Cụ thể, tại tọa độ 10°00.577'N – 106°48.415'E, thuộc vùng ven bờ, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện tàu cá mang số hiệu BT-93011-TS, dài 21,75m, do ông L.V.G., sinh năm 1966, thường trú tại xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long, làm chủ kiêm thuyền trưởng, đang khai thác thủy sản bằng nghề lưới vây.

Một trong 2 phương tiện khai thác hải sản sai quy định bị Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long xử lý

Tiếp đó, tại tọa độ 09°58.600'N – 106°48.200'E, cũng thuộc vùng ven bờ, lực lượng tuần tra phát hiện tàu cá TG-90002-TS, dài 21,1m, do ông T.N.D., sinh năm 1980, thường trú tại phường Sơn Qui, tỉnh Đồng Tháp, làm thuyền trưởng, đang khai thác thủy sản bằng nghề lưới rập.

Hải đội Biên phòng 1 đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tham mưu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long xử lý các vụ việc theo quy định của pháp luật.

Việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi khai thác thủy sản sai quy định của cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long góp phần thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU, cùng cả nước nỗ lực gỡ “thẻ vàng” của EC.