Cấp cứu ngư dân bị chấn thương sọ não sau tai nạn trên tàu cá

Khoảng 4h30 phút ngày 1/9, trong lúc kéo lưới, tàu cá BĐ-98090 TS bị đứt bát ròng rọc, đập mạnh vào vùng mặt, khiến ông Hiến bất tỉnh và chảy máu nhiều. Sau khi tỉnh lại, bệnh nhân được đưa vào Nhà giàn DK1/7 cấp cứu. Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn đã băng bó, cầm máu và khẩn trương chuyển bệnh nhân về đảo Trường Sa.

Đến 0h45 phút ngày 2/9, bệnh nhân được đưa vào Bệnh xá đảo Trường Sa trong tình trạng tỉnh nhưng có nhiều vết thương phức tạp. Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị chấn thương sọ não, gãy nhiều xương vùng đầu, hàm dưới, gò má và nhiều răng, tiên lượng nặng.

Cán bộ chiến sĩ Đảo Trường Sa nhanh chóng tiếp nhận ngư dân tại cầu cảng

Bệnh xá nhanh chóng cấp cứu, bất động, cho thở oxy, truyền dịch, xử trí và khâu các vết thương, đồng thời theo dõi sát diễn biến sức khỏe. Sau hội chẩn với Bệnh viện Quân y 175, các bác sĩ thống nhất cần khẩn trương chuyển bệnh nhân vào đất liền bằng máy bay để điều trị chuyên sâu.

Việc kịp thời cấp cứu, phối hợp điều trị giữa Nhà giàn DK1/7, Bệnh xá đảo Trường Sa và Bệnh viện Quân y 175 tiếp tục khẳng định Trường Sa là điểm tựa tin cậy của ngư dân, nơi lực lượng Hải quân luôn sẵn sàng hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe bà con giữa biển khơi.