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Xe container chở 20 tấn sầu riêng bất ngờ bốc cháy sau sự cố nổ lốp

Thứ Tư, 11:41, 22/07/2026
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VOV.VN - Rạng sáng nay (22/7), một xe container chở khoảng 20 tấn sầu riêng lưu thông trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, đoạn qua xã Bến Quan, tỉnh Quảng Trị (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cũ) bất ngờ bốc cháy sau sự cố nổ lốp.

Khoảng 3h sáng 22/7, xe container biển kiểm soát 15F-020.71 kéo theo rơ-moóc do tài xế Trần Quang Thông, 49 tuổi, trú phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng, điều khiển chạy theo hướng Nam - Bắc trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông.

xe container cho 20 tan sau rieng bat ngo boc chay sau su co no lop hinh anh 1
Công an và người dân hỗ trợ di chuyển 20 tấn sầu riêng khỏi thùng xe đang bốc cháy.

Khi xe này đến Km1045+050, thuộc thôn Vĩnh Khê, xã Bến Quan, tỉnh Quảng Trị thì gặp sự cố nổ lốp, bốc cháy, ngọn lửa bùng phát và cháy lan vào thùng container.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe chở khoảng 20 tấn sầu riêng được đóng trong các thùng giấy carton. Lực lượng Công an xã Bến Quan có mặt tại hiện trường, bảo vệ tài sản, phân luồng giao thông. Các lực lượng chức năng và người dân vừa dập lửa, vừa giúp tài xế bốc dỡ hàng hóa ra khỏi xe, hạn chế thiệt hại.

xe container cho 20 tan sau rieng bat ngo boc chay sau su co no lop hinh anh 2
Lực lượng chức năng khống chế ngọn lửa

Nhiều người hỗ trợ lực lượng chức năng mang bình chữa cháy, kéo vòi nước. Người dân xếp hàng chuyền tay từng thùng sầu riêng ra khỏi khu vực nguy hiểm để giảm thiệt hại. Khoảng 90% lô hàng đã được đưa ra khỏi xe.

Đến 9h sáng nay, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã dập tắt hoàn toàn vụ cháy xe. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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