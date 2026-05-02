Vụ cháy tại Hải Phòng: Xuất phát từ quán cà phê, thiêu rụi 6 cửa hàng liền kề

Như VOV đã đưa tin, vụ cháy xảy ra vào khoảng 10h10 ngày 2/5 tại quán Cafe Bốn Mùa (địa chỉ tổ dân phố Đình Ngọ 2, phường An Phong, thành phố Hải Phòng). Sau đó, đám cháy lan nhanh sang các lán bán hàng liền kề xung quanh.

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, UBND phường An Phong đã thông báo cho Đội Phòng cháy khu vực 4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an TP Hải Phòng, Đội Phòng cháy chữa cháy khu công nghiệp An Dương, Tràng Duệ, đồng thời chỉ đạo các phòng ban chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đến khoảng 10h40 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Dãy hàng quán liền kề bị thiêu rụi sau vụ cháy.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, ngọn lửa đã thiêu rụi 6 lán liền kề được làm bằng khung sắt, lợp mái tôn, tổng diện tích đám cháy khoảng trên 200m2; thiệt hại chủ yếu là các mặt hàng kinh doanh thiết yếu như bánh kẹo, bỉm sữa, quần áo… Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

UBND phường An Phong đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy, chỉ đạo Công an phường bảo vệ hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng Công an thành phố khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể nhanh chóng giúp các hộ dân thu dọn vệ sinh môi trường khu vực cháy và thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng ngay sau khi kết thúc điều tra vụ cháy; chỉ đạo các đơn vị cung ứng điện, nước trên địa bàn khẩn trương khắc phục hậu quả và cung cấp điện, nước trở lại cho các hộ dân sinh hoạt.

UBND phường An Phong đề nghị người dân nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy; kiểm tra hệ thống điện, thiết bị dễ cháy nổ; khi xảy ra cháy, nhanh chóng báo ngay cho lực lượng chức năng qua số điện thoại 114.