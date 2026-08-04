Vụ hai ngư dân nghi rơi xuống biển Phú Quốc: Đã phát hiện một thi thể

Lúc 8h 5phút, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể tại khu vực cách Tây Nam Mũi Đất Đỏ (đảo Phú Quốc) khoảng 3,7 hải lý. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân nghi là chủ phương tiện kiêm thuyền trưởng tàu cá AG 62009 TS. Ngay sau đó, thi thể được đưa vào bờ để bàn giao cho cơ quan chức năng xác minh, làm rõ danh tính và nguyên nhân vụ việc.

Lực lượng tìm kiếm vẫn đang duy trì hoạt động trên khu vực xảy ra vụ việc để khẩn trương tìm kiếm ngư dân còn lại. Tàu 637, Xuồng 2203 cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới và nhiều tàu cá của ngư dân tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm với hy vọng sớm tìm thấy nạn nhân.

Các lực lượng phối hợp đưa thi thể vào bờ bàn giao cho cơ quan chức năng

Trước đó, chiều 3/8, tàu cá AG 62009 TS được phát hiện trôi tự do và chạy vòng tròn trên vùng biển Phú Quốc nhưng không có người điều khiển. Theo thông tin ban đầu, khi rời bến trên tàu có hai ngư dân nên cơ quan chức năng nhận định cả hai có thể đã rơi xuống biển.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Chỉ huy Vùng 5 Hải quân đã điều động Tàu 637 và Xuồng 2203 đến hiện trường, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới cùng khoảng 20 tàu cá của ngư dân triển khai tìm kiếm xuyên đêm.