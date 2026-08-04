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Vùng 5 Hải quân phối hợp tìm kiếm 2 ngư dân nghi rơi xuống biển

Thứ Ba, 10:40, 04/08/2026
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VOV.VN - Chiều 3/8, Sở Chỉ huy Vùng 5 Hải quân đã khẩn trương điều động lực lượng phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) và các phương tiện tham gia tìm kiếm 2 ngư dân nghi rơi xuống biển tại vùng biển Phú Quốc.

Trước đó, lúc 16h55 phút cùng ngày, Sở Chỉ huy Vùng 5 Hải quân nhận được thông báo của Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới về việc tàu cá AG 62009 TS đang chạy quay vòng tại khu vực cách Tây Nam Mũi Đất Đỏ (đảo Phú Quốc) khoảng 2,7 hải lý nhưng không có người điều khiển. Theo thông tin ban đầu, khi rời bến trên tàu có 2 người nên nghi hai ngư dân đã rơi xuống biển.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Vùng 5 Hải quân đã điều động Xuồng 2203 cơ động đến hiện trường; đồng thời điều động Tàu 637 đang thực hiện nhiệm vụ trên biển, nhanh chóng tiếp cận khu vực tìm kiếm.

vung 5 hai quan phoi hop tim kiem 2 ngu dan nghi roi xuong bien hinh anh 1
Xuồng 2203 tiếp cận tàu cá AG 62009 TS

Đến 17h45 phút, lực lượng Vùng 5 Hải quân phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới tiếp cận tàu cá AG 62009 TS. Trên tàu lúc này có 3 ngư dân của các phương tiện đang đánh bắt hải sản gần đó đã lên tàu trước khi lực lượng chức năng đến.

Theo những ngư dân này, khoảng 17h cùng ngày, trong quá trình đánh bắt hải sản tại khu vực, họ phát hiện tàu cá AG 62009 TS chạy quay vòng nhưng không có người điều khiển nên đã tiếp cận. Nghi 2 ngư dân trên tàu đã bị lưới đánh cá cuốn xuống biển nên họ lên tàu kiểm tra và trình báo lực lượng chức năng.

vung 5 hai quan phoi hop tim kiem 2 ngu dan nghi roi xuong bien hinh anh 2
Chiến sĩ Tàu 637, Hải đội 511, Lữ đoàn 127 quan sát, tìm kiếm các ngư dân nghi rơi xuống biển

Tính đến 21h15 phút ngày 3/8, Vùng 5 Hải quân vẫn đang tiếp tục phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới và khoảng 20 tàu cá hoạt động trong khu vực khẩn trương tìm kiếm 2 ngư dân nghi rơi xuống biển.

 

Thu Lan/VOV1
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