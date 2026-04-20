  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Vụ Thiếu tá công an tử vong trên cao tốc: Nổ lốp mất lái trên đường đi làm

Thứ Hai, 18:54, 20/04/2026
VOV.VN - Sáng 20/4, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng bước đầu xác định nguyên nhân do xe nổ lốp, mất lái. Nạn nhân là Thiếu tá công an tử vong khi đang trên đường di chuyển hơn 100km để đi làm nhiệm vụ đầu tuần.

Khoảng 7h00 sáng ngày 20/4/2026, tại Km207+530 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (thuộc địa phận thôn Tân Thành, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai), xe ô tô con mang BKS 24A-111.80 do Thiếu tá Hoàng Huy Công (SN 1989, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) điều khiển đã va chạm vào tôn rào chắn, lao sang phần đường đang thi công mở rộng. Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe biến dạng, Thiếu tá Công tử vong tại chỗ.

Ngay sau vụ việc, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin đồn đoán thiếu căn cứ về nguyên nhân vụ tai nạn. Tuy nhiên, theo báo cáo nhanh của lực lượng chức năng sau khi phối hợp khám nghiệm hiện trường, nguyên nhân ban đầu được xác định là do chiếc xe bị nổ lốp bên phải phía trước. Cùng với yếu tố thời tiết khu vực xã Bảo Hà đêm trước đó có mưa, mặt đường ẩm ướt và trơn trượt, phương tiện đã hoàn toàn mất lái dẫn đến tai nạn đáng tiếc. Thời điểm xảy ra sự việc, trên xe chỉ có một mình nạn nhân đang mặc trang phục Công an nhân dân.

vu thieu ta cong an tu vong tren cao toc no lop mat lai tren duong di lam hinh anh 1
Hiện trường vụ tai nạn

Theo tìm hiểu, vụ tai nạn xảy ra khi Thiếu tá Hoàng Huy Công đang trên đường đi làm từ nhà ở Cam Đường xuống địa bàn công tác. Do yêu cầu nhiệm vụ, Thiếu tá Công phải thường xuyên di chuyển quãng đường dài hơn 100km xuống xã Xuân Ái (Lào Cai). Sáng 20/4 là sáng thứ Hai đầu tuần, nạn nhân đã xuất phát từ rất sớm để kịp giờ làm việc, nhưng không may gặp nạn giữa đường.

Nơi xảy ra tai nạn là khu vực Km207 thuộc địa phận xã Bảo Hà là nơi Thiếu tá Công từng có thời gian gắn bó trên cương vị Trưởng Công an xã. 

Được biết, trong thời gian công tác tại Bảo Hà - một địa bàn từng có tình hình an ninh trật tự phức tạp, Thiếu tá Hoàng Huy Công đã để lại nhiều dấu ấn tích cực. Năm 2022, anh từng được Bộ Công an vinh danh là thanh niên công an xã xuất sắc khi trực tiếp tham mưu, lập nhiều mô hình giữ gìn bình yên cho nhân dân, tiêu biểu như triệt phá các tụ điểm ma túy, vận động thu hồi súng tự chế và lập "Tổ cựu chiến binh đảm bảo an toàn đường sắt" giúp xóa các điểm đen giao thông tại địa phương.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục phối hợp với Cục C08 (Bộ Công an) điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

tai_nan_1.jpg

Tình hình tai nạn giao thông ở Sơn La giảm cả 3 tiêu chí

VOV.VN - Trong 3 tháng đầu năm 2026, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Sơn La tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ, giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

 

An Kiên/VOV-Tây Bắc
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai, 5 người bị thương
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai, 5 người bị thương

VOV.VN- Rạng sáng nay (17/4), vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai, đoạn Km189+950 (hướng Lào Cai đi Nội Bài), khiến 5 người bị thương, giao thông qua khu vực này ùn tắc cục bộ.

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai, 5 người bị thương

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai, 5 người bị thương

VOV.VN- Rạng sáng nay (17/4), vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai, đoạn Km189+950 (hướng Lào Cai đi Nội Bài), khiến 5 người bị thương, giao thông qua khu vực này ùn tắc cục bộ.

Cựu thủ môn Arsenal và Liverpool qua đời vì tai nạn thảm khốc
Cựu thủ môn Arsenal và Liverpool qua đời vì tai nạn thảm khốc

VOV.VN - Cựu thủ môn Arsenal và Liverpool - Alex Manninger đã qua đời ở tuổi 48 sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại quê nhà Áo.

Cựu thủ môn Arsenal và Liverpool qua đời vì tai nạn thảm khốc

Cựu thủ môn Arsenal và Liverpool qua đời vì tai nạn thảm khốc

VOV.VN - Cựu thủ môn Arsenal và Liverpool - Alex Manninger đã qua đời ở tuổi 48 sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại quê nhà Áo.

Nam thanh niên lấy trộm ô tô, lái xe gây tai nạn đối diện hình phạt nào?
Nam thanh niên lấy trộm ô tô, lái xe gây tai nạn đối diện hình phạt nào?

VOV.VN - Hai thanh, thiếu niên sau khi trộm ô tô đã điều khiển phương tiện khi không có bằng lái, trong tình trạng say xỉn và gây tai nạn. Hành vi này có thể khiến đối tượng phải đối diện hình phạt nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

Nam thanh niên lấy trộm ô tô, lái xe gây tai nạn đối diện hình phạt nào?

Nam thanh niên lấy trộm ô tô, lái xe gây tai nạn đối diện hình phạt nào?

VOV.VN - Hai thanh, thiếu niên sau khi trộm ô tô đã điều khiển phương tiện khi không có bằng lái, trong tình trạng say xỉn và gây tai nạn. Hành vi này có thể khiến đối tượng phải đối diện hình phạt nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

