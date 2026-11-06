Vụ thịt lợn nhũn bất thường: Nhà cung cấp nói do lợn bị... stress

Liên quan đến phản ánh thịt lợn cung cấp cho bữa ăn bán trú tại Trường mầm non Phương Liệt (phường Phương Liệt, Hà Nội) có dấu hiệu bất thường trong hai ngày 4 và 5/11, đơn vị cung cấp thực phẩm đã đưa ra lý giải về hiện tượng thịt mềm nhũn, bở nát và rỉ dịch.

Theo đơn vị này, thịt lợn cung cấp cho nhà trường được sản xuất theo quy trình tuân thủ tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018. Nguyên liệu lợn hơi có đầy đủ xét nghiệm và giấy tờ kiểm dịch theo quy định.

Theo giải thích của doanh nghiệp, nguyên nhân có thể do lợn bị stress trước khi giết mổ, khiến quá trình phân giải glycogen tạo axit lactic diễn ra mạnh sau khi giết mổ.

Về hiện tượng thịt có màu nhạt, mềm và rỉ dịch, nhà cung cấp cho biết trong quá trình giết mổ công nghiệp có thể xuất hiện một tỷ lệ nhỏ thịt PSE (Pale, Soft, Exudative – thịt nhợt màu, mềm và rỉ dịch).

Theo giải thích của doanh nghiệp, nguyên nhân có thể do lợn bị stress trước khi giết mổ, khiến quá trình phân giải glycogen tạo axit lactic diễn ra mạnh sau khi giết mổ. Điều này làm độ pH của thịt giảm, protein bị biến tính, khiến bề mặt thịt ướt, thịt mềm và dễ rỉ dịch.

Ngoài ra, nhà cung cấp cho rằng thân thịt lợn sau giết mổ vẫn có nhiệt độ cao, khoảng 39 độ C. Những phần thịt như mông, vai có khả năng thoát nhiệt kém. Nếu không được pha lóc và làm lạnh nhanh, thịt nạc ở những vị trí này có thể chuyển sang màu tái và mềm do nhiệt độ cao.

Trước đó, tối 4/11, mạng xã hội xuất hiện phản ánh của phụ huynh Trường mầm non Phương Liệt về chất lượng thịt lợn được cung cấp cho bếp ăn bán trú. Theo phản ánh, một số phần thịt nạc có biểu hiện mềm nhũn, bở nát khi dùng tay kiểm tra, không có độ đàn hồi như thịt lợn tươi thông thường.

Đến ngày 5/11, phụ huynh tiếp tục phát hiện tình trạng tương tự. Lo ngại về chất lượng thực phẩm, nhiều gia đình đã đến trường đón con về nhà và cho trẻ tạm dừng ăn bán trú.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Phương Liệt chỉ đạo đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm đến trường làm việc với ban giám hiệu, đại diện đơn vị cung cấp và đại diện cha mẹ học sinh để xác minh, thống nhất phương án xử lý.

Để bảo đảm khách quan, đoàn kiểm tra đã niêm phong 150 gram mẫu thịt lợn, gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia kiểm nghiệm chuyên sâu dưới sự chứng kiến của các bên liên quan.

Kết quả kiểm nghiệm sẽ là căn cứ quan trọng để làm rõ chất lượng mẫu thịt và những phản ánh của phụ huynh.