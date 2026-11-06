English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vụ thịt lợn nhũn bất thường: Nhà cung cấp nói do lợn bị... stress

Thứ Sáu, 10:12, 06/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giải thích về tình trạng thịt lợn có màu nhợt nhạt, mềm, rỉ dịch tại Trường mầm non Phương Liệt (Hà Nội), đơn vị cung cấp cho rằng đây có thể là thịt PSE, xuất hiện khi lợn bị stress trước khi giết mổ. Tuy nhiên, mẫu thịt đã được niêm phong, gửi kiểm nghiệm để xác định nguyên nhân.

 

Liên quan đến phản ánh thịt lợn cung cấp cho bữa ăn bán trú tại Trường mầm non Phương Liệt (phường Phương Liệt, Hà Nội) có dấu hiệu bất thường trong hai ngày 4 và 5/11, đơn vị cung cấp thực phẩm đã đưa ra lý giải về hiện tượng thịt mềm nhũn, bở nát và rỉ dịch.

Theo đơn vị này, thịt lợn cung cấp cho nhà trường được sản xuất theo quy trình tuân thủ tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018. Nguyên liệu lợn hơi có đầy đủ xét nghiệm và giấy tờ kiểm dịch theo quy định.

vu thit lon nhun bat thuong nha cung cap noi do lon bi... stress hinh anh 1
Theo giải thích của doanh nghiệp, nguyên nhân có thể do lợn bị stress trước khi giết mổ, khiến quá trình phân giải glycogen tạo axit lactic diễn ra mạnh sau khi giết mổ.

Về hiện tượng thịt có màu nhạt, mềm và rỉ dịch, nhà cung cấp cho biết trong quá trình giết mổ công nghiệp có thể xuất hiện một tỷ lệ nhỏ thịt PSE (Pale, Soft, Exudative – thịt nhợt màu, mềm và rỉ dịch).

Theo giải thích của doanh nghiệp, nguyên nhân có thể do lợn bị stress trước khi giết mổ, khiến quá trình phân giải glycogen tạo axit lactic diễn ra mạnh sau khi giết mổ. Điều này làm độ pH của thịt giảm, protein bị biến tính, khiến bề mặt thịt ướt, thịt mềm và dễ rỉ dịch.

Ngoài ra, nhà cung cấp cho rằng thân thịt lợn sau giết mổ vẫn có nhiệt độ cao, khoảng 39 độ C. Những phần thịt như mông, vai có khả năng thoát nhiệt kém. Nếu không được pha lóc và làm lạnh nhanh, thịt nạc ở những vị trí này có thể chuyển sang màu tái và mềm do nhiệt độ cao.

Trước đó, tối 4/11, mạng xã hội xuất hiện phản ánh của phụ huynh Trường mầm non Phương Liệt về chất lượng thịt lợn được cung cấp cho bếp ăn bán trú. Theo phản ánh, một số phần thịt nạc có biểu hiện mềm nhũn, bở nát khi dùng tay kiểm tra, không có độ đàn hồi như thịt lợn tươi thông thường.

Đến ngày 5/11, phụ huynh tiếp tục phát hiện tình trạng tương tự. Lo ngại về chất lượng thực phẩm, nhiều gia đình đã đến trường đón con về nhà và cho trẻ tạm dừng ăn bán trú.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Phương Liệt chỉ đạo đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm đến trường làm việc với ban giám hiệu, đại diện đơn vị cung cấp và đại diện cha mẹ học sinh để xác minh, thống nhất phương án xử lý.

Để bảo đảm khách quan, đoàn kiểm tra đã niêm phong 150 gram mẫu thịt lợn, gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia kiểm nghiệm chuyên sâu dưới sự chứng kiến của các bên liên quan.

Kết quả kiểm nghiệm sẽ là căn cứ quan trọng để làm rõ chất lượng mẫu thịt và những phản ánh của phụ huynh.

Thu Hằng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vụ suất ăn bán trú ở Hoài Đức, Hà Nội: Không thể phó mặc cho doanh nghiệp
Vụ suất ăn bán trú ở Hoài Đức, Hà Nội: Không thể phó mặc cho doanh nghiệp

VOV.VN - Không phải trường nào cũng đủ điều kiện tổ chức bếp ăn tại chỗ. Tuy nhiên, thuê đơn vị bên ngoài chế biến suất ăn không có nghĩa nhà trường được buông lỏng trách nhiệm. Vụ việc tại Trường Tiểu học Hoài Đức phân hiệu Di Trạch đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt nguồn thực phẩm và quy trình tổ chức bữa ăn bán trú.

Vụ suất ăn bán trú ở Hoài Đức, Hà Nội: Không thể phó mặc cho doanh nghiệp

Vụ suất ăn bán trú ở Hoài Đức, Hà Nội: Không thể phó mặc cho doanh nghiệp

VOV.VN - Không phải trường nào cũng đủ điều kiện tổ chức bếp ăn tại chỗ. Tuy nhiên, thuê đơn vị bên ngoài chế biến suất ăn không có nghĩa nhà trường được buông lỏng trách nhiệm. Vụ việc tại Trường Tiểu học Hoài Đức phân hiệu Di Trạch đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt nguồn thực phẩm và quy trình tổ chức bữa ăn bán trú.

Hoài Đức thông tin kết quả xác minh nghi vấn thực phẩm bếp ăn bán trú
Hoài Đức thông tin kết quả xác minh nghi vấn thực phẩm bếp ăn bán trú

VOV.VN - UBND xã Hoài Đức xác định kho hàng phụ huynh phản ánh không thuộc sở hữu Công ty Mai Phương, nhưng nhân viên doanh nghiệp vẫn đến lấy hàng tại đây. Cơ quan chức năng chưa đủ căn cứ xác định công ty sử dụng thịt trâu Ấn Độ chế biến suất ăn bán trú.

Hoài Đức thông tin kết quả xác minh nghi vấn thực phẩm bếp ăn bán trú

Hoài Đức thông tin kết quả xác minh nghi vấn thực phẩm bếp ăn bán trú

VOV.VN - UBND xã Hoài Đức xác định kho hàng phụ huynh phản ánh không thuộc sở hữu Công ty Mai Phương, nhưng nhân viên doanh nghiệp vẫn đến lấy hàng tại đây. Cơ quan chức năng chưa đủ căn cứ xác định công ty sử dụng thịt trâu Ấn Độ chế biến suất ăn bán trú.

Bữa ăn bán trú: Truy xuất nguồn gốc, rõ trách nhiệm nhà cung cấp
Bữa ăn bán trú: Truy xuất nguồn gốc, rõ trách nhiệm nhà cung cấp

VOV.VN - Trước những lo ngại về nguồn gốc thực phẩm trong bếp ăn trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất quy trình kiểm soát từ khâu lựa chọn nhà cung cấp, giao nhận nguyên liệu đến xử lý sự cố, đồng thời làm rõ trách nhiệm của nhà trường và đơn vị cung cấp suất ăn.

Bữa ăn bán trú: Truy xuất nguồn gốc, rõ trách nhiệm nhà cung cấp

Bữa ăn bán trú: Truy xuất nguồn gốc, rõ trách nhiệm nhà cung cấp

VOV.VN - Trước những lo ngại về nguồn gốc thực phẩm trong bếp ăn trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất quy trình kiểm soát từ khâu lựa chọn nhà cung cấp, giao nhận nguyên liệu đến xử lý sự cố, đồng thời làm rõ trách nhiệm của nhà trường và đơn vị cung cấp suất ăn.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục