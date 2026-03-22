Xác định thủ phạm ném đá làm vỡ kính nhiều ô tô chạy trên cao tốc

Chủ Nhật, 19:06, 22/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị vừa xác định, 6 em nhỏ liên quan vụ ném đá khiến nhiều ô tô chạy trên cao tốc bị vỡ kính chắn gió.

Chiều nay 22/3, các lực lượng công an tỉnh Quảng Trị cùng chính quyền địa phương bước đầu làm rõ thông tin nhiều ô tô bị ném đá dẫn đến vỡ kính khi chạy trên cao tốc Bắc - Nam.

Công an triệu tập 6 em nhỏ liên quan vụ ném đá làm vỡ kính lái xe ô tô chạy trên cao tốc

Vụ việc xảy ra vào lúc 20h30 ngày 21/3, tại km 619+500 trên cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa phận thôn Liên Thủy, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình trước đây). Tuy không gây thiệt hại về người nhưng hành động ném đá đã làm 4 phương tiện, gồm 2 ô tô tải và 2 xe đầu kéo bị hư hỏng kính chắn gió. Sau đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhiều xe tải bị đá văng trúng, gây vỡ kính khi lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đoạn qua khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị. Theo hình ảnh trong clip, một số phương tiện bị hư hỏng nặng, kính lái bị thủng; thậm chí có trường hợp đá lớn xuyên qua kính, rơi vào cabin, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Kính lái của chiếc xe tải bị trúng đá gây ra nứt vỡ

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Bắc Trạch phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị triển khai truy xét, làm rõ 6 trường hợp có liên quan. 6 trường hợp này có độ tuổi từ 13-15, trú tại xã Bố Trạch và xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị.

Việc ném đá lên cao tốc không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Cơ quan chức năng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quản lý chặt chẽ con em, tránh dẫn đến các hành vi sai trái.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
Đề nghị công an xử lý việc rao bán tài liệu ôn thi tuyển giáo viên ở Quảng Trị

VOV.VN - Tỉnh Quảng Trị vừa ban hành kế hoạch thi tuyển 416 viên chức giáo dục. Ngay sau khi có kế hoạch này, nhiều trang facebook rao bán tài liệu ôn thi. Việc các nhóm trên mạng xã hội rao bán tài liệu ôn thi khi chưa có nội dung chính thức có dấu hiệu lợi dụng sự thiếu thông tin của giáo viên để trục lợi.

Doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá làm hỏng nhà dân ở Quảng Trị

VOV.VN - Người dân tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình trước đây) phản ánh về việc mái nhà dân bị thủng, hư hỏng sau mỗi đợt nổ mìn khai thác đá ở mỏ đá gần đó.

Đột kích sới bạc trong đêm ở Quảng Trị, bắt giữ 17 người

VOV.VN - Lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với Công an xã Triệu Bình triệt phá thành công một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

