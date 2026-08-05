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Xác minh thông tin 17 hài cốt nghi là mộ liệt sĩ tập thể tại xã Hiệp Đức

Thứ Tư, 20:14, 05/08/2026
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VOV.VN - Từ thông tin nhân dân cung cấp, hôm nay (5/8), Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng, UBND xã Hiệp Đức phối hợp tổ chức Hội thảo xác minh thông tin 17 hài cốt nghi là mộ liệt sĩ tập thể được phát hiện, cất bốc tại khu vực Đồi Thị, xã Hiệp Đức.

Tại Hội thảo, ông Võ Đình Thế, người trực tiếp cất bốc và chôn cất 17 hài cốt cho biết, năm 1986, trong quá trình thi công công trình gần Huyện đội Hiệp Đức (cũ), một hố chôn tập thể được phát hiện, bên trong có 17 hài cốt cùng nhiều di vật như võng dù, dép cao su, giày, cùng súng và một số đồ quân sự khác. Ông Thế và người dân đã đưa các hài cốt lên chôn cất tại khu vực gần đó. Sau này, khi địa phương san ủi mặt bằng xây dựng công trình, ông tiếp tục đưa các hài cốt về an táng tại nghĩa trang gia tộc ở xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng và thường xuyên chăm lo phần mộ.

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Ông Võ Đình Thế, người trực tiếp cất bốc và chôn cất 17 hài cốt

Các nhân chứng, cựu cán bộ quân sự và cán bộ địa phương từng công tác tại Hiệp Đức qua các thời kỳ cũng đã cung cấp, đối chiếu nhiều thông tin liên quan đến vị trí, thời gian phát hiện, đặc điểm hài cốt và di vật. Đáng chú ý, ông Trần Phước Sảo, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 15, Sư đoàn 2 cho biết, trong các năm 1969 - 1970, lực lượng Sư đoàn 2, Quân khu 5 tham gia nhiều trận đánh tại khu vực Đồi Thị. Trong thời gian này có nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh nhưng không thể đưa thi thể về. Qua đối chiếu các dữ liệu lịch sử và lời kể nhân chứng, bước đầu nhận định 17 hài cốt nói trên có nhiều khả năng là bộ đội đặc công thuộc Sư đoàn 2, Quân khu 5 hy sinh trong chiến đấu tại khu vực Đồi Thị.

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Đại tá Đỗ Nguyên Hoài, Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng

Hội thảo bước đầu làm rõ nhiều thông tin quan trọng liên quan đến khu mộ tập thể và thống nhất những nội dung cần tiếp tục xác minh trong thời gian tới. Đại tá Đỗ Nguyên Hoài, Phó Chính ủy, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng trân trọng ghi nhận những nỗ lực, tâm huyết của các nhân chứng lịch sử, nguyên cán bộ qua các thời kỳ và những người có liên quan, dù tuổi cao, điều kiện đi lại còn khó khăn nhưng vẫn tích cực tham gia, cung cấp thông tin, góp phần làm sáng tỏ những vấn đề còn chưa rõ về khu mộ.

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Hội thảo làm căn cứ để xác định thông tin các hài cốt nghi là liệt sĩ

Đồng thời đề nghị Ban CHQS xã Hiệp Đức tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương và nhân chứng lịch sử rà soát, đối chiếu, bổ sung các nguồn tư liệu, từng bước hoàn thiện cơ sở thông tin, phục vụ hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

Thành Long/VOV-Miền Trung
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