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Xác minh vụ nhặt, bẻ san hô tại vịnh Nha Trang

Chủ Nhật, 18:11, 19/07/2026
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VOV.VN - Trong những ngày diễn ra Festival Biển Khánh Hòa 2026, vụ một nhóm người bị phản ánh nhặt, bẻ san hô tại Hòn Chồng tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về bảo vệ hệ sinh thái vịnh Nha Trang. Đây là vấn đề Khánh Hòa đặc biệt quan tâm nhằm gìn giữ tài nguyên biển, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Ban Quản lý Vịnh Nha Trang, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết đang phối hợp với UBND phường Bắc Nha Trang và các đơn vị liên quan xác minh vụ việc nhóm người có hành vi nhặt, bẻ san hô tại bãi biển Hòn Chồng. Trước đó, hình ảnh một số người cầm các nhánh san hô đi dọc bãi biển được người dân ghi lại và phản ánh đến cơ quan chức năng.

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Nhóm người đưa san hô từ vịnh Nha Trang lên bờ

Ông Đàm Hải Vân, Trưởng Ban Quản lý Vịnh Nha Trang cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, xác minh để làm rõ vụ việc.

Theo ông Lê Đại Dương, Chủ tịch UBND phường Bắc Nha Trang, lực lượng Công an phường đã xác định được nhóm người liên quan đang lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn và mời làm việc. Ban Quản lý Vịnh Nha Trang cũng được phối hợp lập biên bản, ghi nhận hiện trường để xử lý theo đúng quy định. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh danh tính cũng như làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc.

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Người dân đưa san hô tại vịnh Nha Trang lên bờ

Vụ việc xảy ra đúng thời điểm Festival Biển Khánh Hòa 2026 đang diễn ra, khi hàng trăm nghìn lượt người dân và du khách đến với  phố biển Nha Trang. Điều này một lần nữa cho thấy, cùng với phát triển du lịch, công tác bảo tồn tài nguyên biển, đặc biệt là hệ sinh thái san hô của vịnh Nha Trang, cần được đặt lên hàng đầu.

Theo Ban Quản lý Vịnh Nha Trang, khu vực biển Hòn Chồng hiện còn khoảng 11ha rạn san hô, gồm các vùng đang được phục hồi và những rạn san hô từ 5 đến 10 năm tuổi. Từ tháng 5 đến hết tháng 8 năm nay, khu vực Hòn Chồng - Đặng Tất đã được khoanh vùng bảo vệ tạm thời nhằm tạo điều kiện cho hệ sinh thái phục hồi. Lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở du khách, đặc biệt là người tham gia chèo kayak, không tiếp cận khu vực có rạn san hô; đồng thời cấm xâm nhập vùng có san hô, thảm cỏ biển, nghiêm cấm các hoạt động khai thác thủy sản hoặc những hành vi gây hủy hoại hệ sinh thái. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

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Cơ quan chức năng đã có nhiều biển cảnh báo bảo vệ hệ sinh thái vịnh Nha Trang

Trong khuôn khổ Festival Biển Khánh Hòa 2026, bên cạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và quảng bá du lịch, tỉnh Khánh Hòa cũng dành nhiều sự quan tâm đến các giải pháp phục hồi hệ sinh thái biển, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn vịnh Nha Trang. Chính quyền địa phương kỳ vọng việc kết hợp phát triển du lịch với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên sẽ góp phần gìn giữ giá trị của một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành kinh tế biển trong những năm tới.

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Rực rỡ sắc màu lễ hội đường phố tại Festival Biển Khánh Hòa 2026

VOV.VN - Chiều 18/7, đường Trần Phú, phường Nha Trang rực rỡ sắc màu với lễ hội đường phố trong khuôn khổ Festival Biển Khánh Hòa 2026. Gần 1.500 nghệ sĩ, diễn viên, vũ công, thiếu nhi cùng các hoa hậu, á hậu trong nước và quốc tế mang đến những màn trình diễn carnival sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách.

PV Thái Bình /VOV -Tây Nguyên
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