Xâm hại tình dục trên mạng, tổn thương thực sự ngoài đời

VOV.VN - Xâm hại tình dục trên không gian mạng dù không tiếp xúc trực tiếp vẫn có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến tâm lý và cuộc sống của nạn nhân, đòi hỏi nhận diện đúng và phòng ngừa hiệu quả.
VOV.VN - Trên môi trường mạng, con có thể gặp đủ kiểu người: người thật lòng, người dễ thương, và cũng có những người cố tỏ ra đáng tin cậy chỉ để che đi mục đích khác. Điều đáng lo là con rất khó nhận ra sự khác biệt ấy… nếu không có ba mẹ đồng hành ngay từ đầu.
VOV.VN - Câu lạc bộ Bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng đã đưa ra con số có tới 40% trẻ em cảm thấy không an toàn, hơn 70% từng có trải nghiệm không mong muốn khi sử dụng Internet, có 1% (xấp xỉ hơn 94.000) số người dùng Internet độ tuổi 12-17 ở Việt Nam là nạn nhân của bóc lột và xâm hại tình dục qua mạng...
VOV.VN - Vụ việc bé gái 3 tháng tuổi bị xâm hại tình dục mới đây khiến dư luận bàng hoàng. Vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh về trách nhiệm bảo vệ trẻ em từ gia đình và xã hội.