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Xâm hại tình dục trên mạng, tổn thương thực sự ngoài đời
Thứ Năm, 06:19, 01/10/2026

Xâm hại tình dục trên mạng, tổn thương thực sự ngoài đời

VOV.VN - Xâm hại tình dục trên không gian mạng dù không tiếp xúc trực tiếp vẫn có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến tâm lý và cuộc sống của nạn nhân, đòi hỏi nhận diện đúng và phòng ngừa hiệu quả.

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00:00:00
Ánh Tuyết - Thanh Loan/VOV2
 

 

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