Xâm hại tình dục trên mạng, tổn thương thực sự ngoài đời

Hơn 94.000 trẻ vị thành niên ở Việt Nam là nạn nhân của xâm hại tình dục qua mạng

VOV.VN - Câu lạc bộ Bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng đã đưa ra con số có tới 40% trẻ em cảm thấy không an toàn, hơn 70% từng có trải nghiệm không mong muốn khi sử dụng Internet, có 1% (xấp xỉ hơn 94.000) số người dùng Internet độ tuổi 12-17 ở Việt Nam là nạn nhân của bóc lột và xâm hại tình dục qua mạng...