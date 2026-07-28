Xe ben hất văng dải phân cách, lao vào cửa hàng mắt kính ở TP.HCM

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h35 đêm 27/7, một nam tài xế điều khiển chiếc xe ben BKS 50H-351.xx trên đường Tô Ngọc Vân, theo hướng từ đường Phạm Văn Đồng về chợ Thủ Đức (TP. Thủ Đức cũ, TP.HCM).

Khu vực xảy ra tai nạn.

Khi vừa qua khỏi giao lộ Phạm Văn Đồng khoảng 50m (địa bàn phường Linh Xuân, TP Thủ Đức cũ), chiếc xe ben bất ngờ mất kiểm soát, hất văng hơn 20m dải phân cách thép giữa đường rồi tiếp tục lao sang làn đường ngược chiều, trèo lên vỉa hè, đâm sập hoàn toàn cửa hàng kinh doanh kính mắt bên đường.

Phía ngoài tiệm mắt kính bị xe ben tông vào.

Ngay sau tiếng va chạm, bụi bay mù mịt, đầu xe ben đã chui tọt vào bên trong nhà. Nghe tiếng kêu cứu thất thanh trong đống đổ nát, một số người dân xung quanh vội dỡ tấm sắt ngáng cửa, kéo hai vợ chồng cùng hai con nhỏ trong nhà ra ngoài.

Hầu hết toàn bộ tài sản bên trong tiệm mắt kính đã bị thiệt hại sau vụ tai nạn.

Anh Đào Quân (45 tuổi, chủ cửa hàng kính) chia sẻ, cả nhà vừa đi ngủ được 10 phút thì giật mình vì tiếng động, hai con trai ngủ phía ngoài gần cửa, còn vợ chồng anh nằm phía trong.

Khi chiếc xe ben húc vào, phần cabin chui tọt vào tiệm, ép chặt hai vợ chồng anh áp sát tường. Cả gia đình sau đó được đưa đi bệnh viện sơ cứu, may mắn là chỉ bị trầy xước nhẹ.

Vụ việc khiến cho giao thông xung quanh khu vực tai nạn bị ùn tắc.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, phong tỏa khu vực để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời phối hợp lên phương án hỗ trợ cho gia đình nạn nhân bị thiệt hại về tài sản.