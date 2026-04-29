Xe ben va chạm xe máy tại ngã tư Phạm Hùng-Trần Duy Hưng, 1 người bị thương

Khoảng 12h20 tại ngã tư Phạm Hùng giao với đường Trần Duy Hưng, hướng Phạm Hùng đi Nguyễn Trãi đã xảy ra vụ va chạm giữa ô tô mang BKS 29H-877.85 và một người đàn ông đi xe máy. Sau khi xảy ra va chạm khiến người đàn ông điều khiến xe máy bị bánh xe ben cán qua chân bị thương nặng.

Ngay tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, Đội CSGT số 6 đang làm nhiệm vụ gần khu vực đó đã nhanh chóng có mặt, tiến hành phân luồng giao thông, đồng thời nhanh chóng gọi xe cứu thương đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Theo quan sát của phóng viên tại hiện trường, người đàn ông điều khiển xe máy đã cố gắng bò ra khỏi bánh xe ben và được người đi đường hỗ trợ. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận trực tiếp tại hiện trường:

Hiện trường vụ tai nạn trên đường Phạm Hùng - Trần Duy Hưng. Xe máy bị kéo lê trước đầu xe ô tô.

Người đàn ông bị thương nặng sau va chạm. Lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ gần đó đã có mặt kịp thời, gọi xe cứu thương đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Nạn nhân cố gắng bò ra khỏi bánh xe sau cú va chạm.

Lái xe tải đi qua khu vực đã hỗ trợ nạn nhân bị tai nạn.

Lực lượng chức năng có mặt hỗ trợ nạn nhân và tổ chức phân luồng giao thông.