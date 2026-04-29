中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xe ben va chạm xe máy tại ngã tư Phạm Hùng-Trần Duy Hưng, 1 người bị thương

Thứ Tư, 13:05, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Khoảng 12h20 ngày 29/4 đã xảy ra vụ va chạm giữa xe ben và xe máy tại ngã tư Phạm Hùng - Trần Duy Hưng khiến một người đàn ông bị xe ben cán qua chân, được đưa đi cấp cứu.



Khoảng 12h20 tại ngã tư Phạm Hùng giao với đường Trần Duy Hưng, hướng Phạm Hùng đi Nguyễn Trãi đã xảy ra vụ va chạm giữa ô tô mang BKS 29H-877.85 và một người đàn ông đi xe máy. Sau khi xảy ra va chạm khiến người đàn ông điều khiến xe máy bị bánh xe ben cán qua chân bị thương nặng.

Ngay tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, Đội CSGT số 6 đang làm nhiệm vụ gần khu vực đó đã nhanh chóng có mặt, tiến hành phân luồng giao thông, đồng thời nhanh chóng gọi xe cứu thương đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Theo quan sát của phóng viên tại hiện trường, người đàn ông điều khiển xe máy đã cố gắng bò ra khỏi bánh xe ben và được người đi đường hỗ trợ. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận trực tiếp tại hiện trường:

Hiện trường vụ tai nạn trên đường Phạm Hùng - Trần Duy Hưng. Xe máy bị kéo lê trước đầu xe ô tô.
Người đàn ông bị thương nặng sau va chạm. Lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ gần đó đã có mặt kịp thời, gọi xe cứu thương đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Nạn nhân cố gắng bò ra khỏi bánh xe sau cú va chạm.
Lái xe tải đi qua khu vực đã hỗ trợ nạn nhân bị tai nạn.
Lực lượng chức năng có mặt hỗ trợ nạn nhân và tổ chức phân luồng giao thông.
Lê Hải/VOV.VN
Tag: va chạm tai nạn giao thông đường Phạm Hùng Trần Duy Hưng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hà Nội lập Quy hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, hoàn thành trong Quý II/2026
VOV.VN - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn đã ký ban hành Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày về nghiên cứu lập Quy hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

20 km đầu tiên cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột dự kiến khai thác đầu tháng 5
VOV.VN - Chủ đầu tư Dự án thành phần 1 thuộc Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột vừa có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng phê duyệt phương án tổ chức giao thông để đưa khoảng 20 km đầu tiên của tuyến cao tốc này, đoạn qua tỉnh Khánh Hòa, vào khai thác từ đầu tháng 5 tới.

Đắk Lắk dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
VOV.VN - Sáng 29/4, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức Lễ dâng hương, viếng Nghĩa trang liệt sĩ, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026).

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục