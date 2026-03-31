Xe container lấn làn va chạm xe máy làm 3 người tử vong ở Đắk Lắk

Thứ Ba, 20:14, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 31/3, Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe container và xe máy khiến 3 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h40 phút cùng ngày, ông L.C.D (SN 1985, trú phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe container BKS 77H-055xx kéo theo rơ-moóc 77R-048xx chở dăm gỗ keo từ Nhà máy Xuân Quang (thôn Phú Tâm, xã Phú Mỡ) lưu thông theo hướng Phú Tâm – Kỳ Lộ.

Khi đến Km17+00, tuyến Tỉnh lộ ĐT647 thuộc thôn Phú Tâm, xã Phú Mỡ, xe container xảy ra va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 78AK-044xx do ông L.L.C (SN 1970) điều khiển, chở theo ông L.T.N (SN 1957), cùng trú tại thôn Phú Giang, xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk, lưu thông theo chiều ngược lại.

xe container lan lan va cham xe may lam 3 nguoi tu vong o Dak lak hinh anh 1
Hiện trường vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa xe container và xe máy làm 3 người tử vong

Cú va chạm mạnh khiến ông L.L.C và ông L.T.N tử vong tại chỗ. Tài xế container L.C.D bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Theo lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Phú Yên, ông L.C.D nhập viện vào lúc 14h50 phút cùng ngày trong tình trạng đa chấn thương và tử vong lúc 15h30 phút cùng ngày.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Phú Mỡ đã nhanh chóng bảo vệ hiện trường, phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đưa nạn nhân ra khỏi phương tiện, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do xe container lấn sang phần đường bên trái theo chiều di chuyển, dẫn đến va chạm với xe máy đi ngược chiều. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

tai_nan_1.jpg

Tình hình tai nạn giao thông ở Sơn La giảm cả 3 tiêu chí

VOV.VN - Trong 3 tháng đầu năm 2026, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Sơn La tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ, giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

PV/VOV-Tây Nguyên
Tag: xe container lấn làn tai nạn Đắk Lắk va chạm xe máy 3 người tử vong tai nạn giao thông
Tin liên quan

Chú rể tử vong trước ngày cưới do tai nạn giao thông ở Nghệ An
Chú rể tử vong trước ngày cưới do tai nạn giao thông ở Nghệ An

VOV.VN - Tối 29/3, trên địa bàn xã Bạch Hà (Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến một nam thanh niên tử vong, khi chỉ còn một ngày nữa sẽ tổ chức đám cưới.

Chú rể tử vong trước ngày cưới do tai nạn giao thông ở Nghệ An

Chú rể tử vong trước ngày cưới do tai nạn giao thông ở Nghệ An

VOV.VN - Tối 29/3, trên địa bàn xã Bạch Hà (Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến một nam thanh niên tử vong, khi chỉ còn một ngày nữa sẽ tổ chức đám cưới.

Khởi tố bị can gây tai nạn giao thông do vi phạm nồng độ cồn
Khởi tố bị can gây tai nạn giao thông do vi phạm nồng độ cồn

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Kim Tuấn, sinh năm 2001, trú tại xã Quảng Điền, thành phố Huế để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Khởi tố bị can gây tai nạn giao thông do vi phạm nồng độ cồn

Khởi tố bị can gây tai nạn giao thông do vi phạm nồng độ cồn

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Kim Tuấn, sinh năm 2001, trú tại xã Quảng Điền, thành phố Huế để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Tai nạn giao thông giữa mô tô và mô tô ở Huế khiến một người tử vong
Tai nạn giao thông giữa mô tô và mô tô ở Huế khiến một người tử vong

VOV.VN - Khoảng 16h chiều nay (27/3), tại Km 822+700 đường Lê Duẩn, phường Phú Xuân, thành phố Huế xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và xe mô tô, khiến một người tử vong.

Tai nạn giao thông giữa mô tô và mô tô ở Huế khiến một người tử vong

Tai nạn giao thông giữa mô tô và mô tô ở Huế khiến một người tử vong

VOV.VN - Khoảng 16h chiều nay (27/3), tại Km 822+700 đường Lê Duẩn, phường Phú Xuân, thành phố Huế xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và xe mô tô, khiến một người tử vong.

