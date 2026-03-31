Xe container lấn làn va chạm xe máy làm 3 người tử vong ở Đắk Lắk

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h40 phút cùng ngày, ông L.C.D (SN 1985, trú phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe container BKS 77H-055xx kéo theo rơ-moóc 77R-048xx chở dăm gỗ keo từ Nhà máy Xuân Quang (thôn Phú Tâm, xã Phú Mỡ) lưu thông theo hướng Phú Tâm – Kỳ Lộ.

Khi đến Km17+00, tuyến Tỉnh lộ ĐT647 thuộc thôn Phú Tâm, xã Phú Mỡ, xe container xảy ra va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 78AK-044xx do ông L.L.C (SN 1970) điều khiển, chở theo ông L.T.N (SN 1957), cùng trú tại thôn Phú Giang, xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk, lưu thông theo chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa xe container và xe máy làm 3 người tử vong

Cú va chạm mạnh khiến ông L.L.C và ông L.T.N tử vong tại chỗ. Tài xế container L.C.D bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Theo lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Phú Yên, ông L.C.D nhập viện vào lúc 14h50 phút cùng ngày trong tình trạng đa chấn thương và tử vong lúc 15h30 phút cùng ngày.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Phú Mỡ đã nhanh chóng bảo vệ hiện trường, phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đưa nạn nhân ra khỏi phương tiện, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do xe container lấn sang phần đường bên trái theo chiều di chuyển, dẫn đến va chạm với xe máy đi ngược chiều. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.