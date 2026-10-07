Xe tải lao vào tạp hóa ở Lâm Đồng khiến 3 người bị thương nặng

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 9h ngày 7/10, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Đức Hòa, xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng. Thời điểm trên, một tài xế chưa rõ danh tính điều khiển ô tô tải lưu thông theo hướng Lâm Đồng - Đắk Lắk. Khi đến đoạn đường thuộc thôn Đức Hòa, chiếc xe bất ngờ chuyển hướng, lao vào tiệm tạp hóa bên đường.

Hiện trường vụ ô tô tải lao vào tiệm tạp hóa bên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng, khiến 3 người trong cùng một gia đình bị thương nặng (ảnh CTV).

Vụ tai nạn khiến 3 người trong cùng một gia đình gồm chị P.T.T.N. (39 tuổi), chị P.T.T.T. (36 tuổi) và cháu N.P.H.L. (4 tuổi) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. Trong đó, cháu L. bị gãy xương cánh tay và xương đùi; chị N. bị chấn thương sọ não, chấn thương cột sống; chị T. bị gãy xương cẳng chân.

Sau tai nạn, lực lượng chức năng xã Thuận An có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ nguyên nhân.