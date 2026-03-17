Xe tải tông liên hoàn trên Quốc lộ 29, 1 người tử vong

Thứ Ba, 09:29, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 16/3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại km190 Quốc lộ 29, đoạn qua thôn Ea Ngai 1, xã Pơng Đrang, tỉnh Đắk Lắk, khi một xe tải tông liên tiếp 3 ô tô và làm 1 người đi bộ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 cùng ngày, xe tải BKS 47C-304.XX chở mủ cao su do ông H.N (SN 1987, trú xã Quảng Phú, Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông theo hướng xã Pơng Đrang đi xã Ea Kiết. Khi đến địa điểm trên, xe tải đã đâm vào 3 ô tô đang đỗ cùng chiều bên phải đường, gồm hai xe ô tô con và một xe bán tải. Sau va chạm, xe tải tiếp tục lao tới, tông vào anh L.Q.K (SN 2005, trú xã Cư Pơng, Đắk Lắk) đang đi bộ phía trước cùng chiều.

xe tai tong lien hoan tren quoc lo 29, 1 nguoi tu vong hinh anh 1
Hiện trường vụ tai nạn

Hậu quả, anh L.Q.K tử vong tại chỗ. 3 ô tô bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế xe tải không chú ý quan sát khi điều khiển phương tiện. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với các cá nhân liên quan đang được cơ quan chức năng làm rõ.

xe tai tong lien hoan tren quoc lo 29, 1 nguoi tu vong hinh anh 2
Một trong 3 ô tô bị hư hỏng nặng sau khi va chạm với ô tải

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thụ lý, điều tra.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
Công an Thanh Hóa bác tin “2 CSGT tử vong khi truy đuổi xe vi phạm”
Công an Thanh Hóa bác tin “2 CSGT tử vong khi truy đuổi xe vi phạm”

VOV.VN - Gần đây, trên Facebook lan truyền bài viết từ tài khoản “Trần Duy Chiến GS-TS Vỉa hè” cho rằng có “hai chiến sĩ CSGT nằm lại đường ở Thanh Hóa khi truy đuổi phương tiện vi phạm”. Thông tin nhanh chóng được chia sẻ kèm nhiều bình luận suy diễn, gây hoang mang dư luận.

Một người tử vong sau khi va chạm với xe tải tại đường Phạm Hùng
Một người tử vong sau khi va chạm với xe tải tại đường Phạm Hùng

VOV.VN - Vào khoảng 8h50 sáng 16/3, tại khu vực ngã ba đường Phạm Hùng dẫn vào Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa một xe tải và xe máy, khiến một người tử vong tại chỗ.

Tai nạn giao thông tại Đồng Tháp làm 1 người tử vong, 2 người bị thương
Tai nạn giao thông tại Đồng Tháp làm 1 người tử vong, 2 người bị thương

VOV.VN - Ngày 15/3, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng phối hợp điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông giữa hai xe mô tô khiến 1 người chết và 2 người bị thương.

Xe ô tô đầu kéo bốc cháy, tài xế tử vong
Xe ô tô đầu kéo bốc cháy, tài xế tử vong

VOV.VN - Một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 1A đoạn qua phường Sông Trí (Hà Tĩnh) khiến xe ô tô đầu kéo bốc cháy dữ dội, tài xế tử vong tại hiện trường.

Xe tải tông vào đuôi xe đầu kéo dừng bên đường, 1 người tử vong
Xe tải tông vào đuôi xe đầu kéo dừng bên đường, 1 người tử vong

VOV.VN - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 12/3 trên Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Tai nạn xảy ra khi xe tải tông vào đuôi xe đầu kéo đang dừng bên lề đường khiến 1 người tử vong tại chỗ.

