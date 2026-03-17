Xe tải tông liên hoàn trên Quốc lộ 29, 1 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 cùng ngày, xe tải BKS 47C-304.XX chở mủ cao su do ông H.N (SN 1987, trú xã Quảng Phú, Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông theo hướng xã Pơng Đrang đi xã Ea Kiết. Khi đến địa điểm trên, xe tải đã đâm vào 3 ô tô đang đỗ cùng chiều bên phải đường, gồm hai xe ô tô con và một xe bán tải. Sau va chạm, xe tải tiếp tục lao tới, tông vào anh L.Q.K (SN 2005, trú xã Cư Pơng, Đắk Lắk) đang đi bộ phía trước cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn

Hậu quả, anh L.Q.K tử vong tại chỗ. 3 ô tô bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế xe tải không chú ý quan sát khi điều khiển phương tiện. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với các cá nhân liên quan đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Một trong 3 ô tô bị hư hỏng nặng sau khi va chạm với ô tải

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thụ lý, điều tra.