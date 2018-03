Xem phụ nữ Điện Biên thi đẩy xe đạp thồ phăng phăng lên dốc

Điểm mới của cuộc thi đẩy xe đạp thồ năm nay là có sự tham gia của các đội vận động viên nữ. Ban tổ chức cũng đã đổi mới cuộc thi bằng cách tăng sự tương tác với khán giả, du khách. Bất kỳ ai cũng có thể đăng ký tham gia thi để trải nghiệm. Với trọng lượng cả xe 150 kg khá nặng nhưng nhiều vận động viên nữ vẫn đẩy phăng phăng lên dốc cao nghiêng gần 10 độ C. …tạo nên sự gay cấn trong các vòng thi đấu của nữ. Các đội đều thi đấu trong không khí phấn khởi, hồ hởi, quyết tâm đưa xe về đến đích. Tổng số đội thi đấu là 12, trong đó có 8 đội nam, 4 đội nữ. Nhiều đội có thành tích thi đấu tốt tăng hơn 2 phút so với cuộc thi lần đầu được tổ chức năm 2017. Dù đoạn đường đua là đường nhựa với đích là chân Tượng đài chiến thắng có chiều dài quãng đường khoảng 700 m. Nhiều người dân đăng ký tham gia thi đấu nhưng do không có sự tập luyện nên khá vất vả để về đích. Tuy nhiên, tất cả các đội thi đều không đội nào bỏ cuộc, hoàn thành phần thi của mình. Tuy nhiên, tất cả các đội thi đều không đội nào bỏ cuộc, hoàn thành phần thi của mình.

