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Tuyên Quang tổ chức an táng 93 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên

Thứ Năm, 11:39, 15/10/2026
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VOV.VN - Sáng 15/10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức trọng thể Lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Đây là hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương.

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Các đại biểu thành kính tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Về phía tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các ban, sở, ngành cùng cán bộ, Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Vị Xuyên.

Trước Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và tại Đền thờ Liệt sĩ, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, dâng lễ, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Quyết tâm tìm kiếm, quy tập để không liệt sĩ nào bị lãng quên

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc đọc điếu văn truy điệu 93 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại các xã Thanh Thủy, Minh Tân, Vĩnh Tuy và phường Bình Thuận.

Điếu văn nhấn mạnh, trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, những địa danh như “Lò vôi thế kỷ”, “Cối xay thịt”, “Ngã ba Cửa Tử” đã khắc sâu trong lịch sử dân tộc, gắn với những năm tháng chiến đấu gian khổ và sự hy sinh anh dũng của biết bao cán bộ, chiến sĩ. Hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, hơn 9.000 đồng chí mang thương tật trở về.

Sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ là mất mát không gì bù đắp được đối với gia đình, quê hương và đất nước, đồng thời là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam.

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Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tại buổi lễ.

Thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và sự chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, tỉnh Tuyên Quang đã tập trung triển khai các nhiệm vụ với quyết tâm chính trị cao.

Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính để bàn giao giám định ADN, đồng thời hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật nổ.

Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không quản ngại khó khăn, gian khổ, ngày đêm tìm kiếm tại các điểm cao, thung sâu, hang đá; bới từng gốc lau, lật từng khối đá, đào từng tấc đất, tát từng bát nước để tìm kiếm hài cốt đồng đội.

Mỗi hài cốt được tìm thấy là một niềm xúc động, một hy vọng được thắp lên; mỗi người lính trở về là thêm một gia đình được an lòng, thêm một nghĩa tình đồng đội được nối liền sau bao năm cách trở. Vì vậy, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ tiếp tục được thực hiện với trách nhiệm và quyết tâm cao hơn nữa, để không một người lính nào hy sinh vì Tổ quốc bị lãng quên.

“Các Anh đã hy sinh, nhưng Tổ quốc không bao giờ quên các Anh. Đất nước hòa bình như hôm nay, công lao này thuộc về các Anh!”, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc nhấn mạnh.

Đón các anh trở về với đất mẹ

Sau lễ truy điệu, trong không khí trang nghiêm, thành kính và niềm xúc động sâu sắc, các đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân tiễn đưa 93 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Nghi thức an táng được tiến hành trọng thể, thể hiện lòng thành kính và sự tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

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Các đại biểu dành phút mặc niệm, tưởng nhớ và tri ân 93 hài cốt liệt sĩ tại buổi lễ.

Trước đó, thông tin về quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Thượng tá Nguyễn Hữu Tiệp, Phó Đội trưởng Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, đơn vị đã triển khai tìm kiếm tại 4 vùng dự án, gồm các xã Lao Chải, Minh Tân, Thanh Thủy và những khu vực liên quan.

“Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã quy tập được 98 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 5 hài cốt liệt sĩ đã xác định được danh tính, được bàn giao cho địa phương và gia đình để tổ chức lễ truy điệu, an táng theo nguyện vọng của gia đình. Hiện nay, tại vị trí này, chúng tôi đang chuẩn bị các điều kiện để đưa 93 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên”, Thượng tá Tiệp thông tin.

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Cựu chiến binh thắp nén hương tri ân những người đồng đội đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.

Lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ khép lại trong không khí trang nghiêm, thành kính. Các anh đã trở về với đất mẹ, yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Tinh thần chiến đấu kiên cường và sự hy sinh cao cả của các anh sẽ mãi sống trong lòng Nhân dân, trường tồn cùng non sông, đất nước và được các thế hệ hôm nay, mai sau ghi nhớ, tri ân.

Linh Thương/VOV.VN
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