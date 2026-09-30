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Lao động nền tảng số và những khoảng trống an sinh xã hội
Thứ Tư, 09:35, 30/09/2026

Lao động nền tảng số và những khoảng trống an sinh xã hội

VOV.VN - Việc làm trên nền tảng số là nguồn thu nhập chính cho hầu hết người lao động, nhưng chỉ có 20% lao động tham gia bảo hiểm xã hội, số còn lại vẫn nằm ngoài hệ thống an sinh, đối mặt với nhiều rủi ro về sức khỏe, tai nạn và thu nhập khi về già.

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Thanh Hương/VOV2
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