Lao động nền tảng số và những khoảng trống an sinh xã hội

VOV.VN - Việc làm trên nền tảng số là nguồn thu nhập chính cho hầu hết người lao động, nhưng chỉ có 20% lao động tham gia bảo hiểm xã hội, số còn lại vẫn nằm ngoài hệ thống an sinh, đối mặt với nhiều rủi ro về sức khỏe, tai nạn và thu nhập khi về già.
VOV.VN - Từ những hồ sơ rời rạc, hàng triệu thửa đất ở Lào Cai đã và đang được chuẩn hóa, kết nối, cập nhật trên nền tảng số, phục vụ hiệu quả hơn công tác quản lý và nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.
VOV.VN - Nhằm giải quyết bài toán khó trong công tác tuyển dụng, tìm kiếm việc làm BeJob mang đến giải pháp công nghệ hiện đại giúp tối ưu thời gian và chi phí. Với cam kết minh bạch và uy tín, nền tảng này hứa hẹn là cầu nối vững chắc giữa doanh nghiệp và nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số.
VOV.VN - Sau hơn một tháng triển khai thí điểm nền tảng cửa khẩu số tại các cửa khẩu quốc tế Tà Lùng và Trà Lĩnh, tất cả các quy trình quản lý được số hoá đã bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động xuất nhập khẩu.