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34/34 tỉnh, thành đã hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố

Thứ Hai, 20:02, 03/08/2026
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VOV.VN - Đến nay, 34/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị và Chính phủ.

Chiều tối nay (3/8), tại phiên họp Chính phủ thường kỳ, trả lời câu hỏi của phóng viên về kết quả sắp xếp thôn, tổ dân phố trên toàn quốc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết, đến nay, 34/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị và Chính phủ.

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Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà trả lời về sáp nhập thôn, tổ dân phố trên toàn quốc - (Ảnh: VGP)

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà nêu rõ: Quá trình triển khai được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, công khai, dân chủ, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên từng địa bàn.

Sau sắp xếp, số lượng thôn, tổ dân phố trên cả nước giảm từ 89.589 xuống còn 48.078 (giảm 41.511 đơn vị, tương đương giảm 46,33%), bà Hà cho hay.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ, việc sắp xếp không chỉ tinh gọn đầu mối mà còn nâng quy mô quản lý, tỉ lệ thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn theo quy định được nâng lên và khắc phục cơ bản tình trạng quy mô nhỏ, phân tán; đồng thời vẫn bảo đảm giữ ổn định các thôn, tổ dân phố có yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh và vị trí địa lý.

Cùng với việc sắp xếp, các địa phương đã hoàn thành việc kiện toàn tổ chức đảng, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội; gắn với việc bố trí, sử dụng và giải quyết chế độ, chính sách một cách đồng bộ, kịp thời đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; bố trí cơ sở vật chất, bàn giao hồ sơ, tài sản và các điều kiện cần thiết khác để các thôn, tổ dân phố mới đi vào hoạt động ngay sau khi được thành lập, không làm gián đoạn hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở và đời sống của Nhân dân.

"Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố đã hoàn thành đúng mục tiêu, yêu cầu và tiến độ của Bộ Chính trị theo Kết luận số 34-KL/TW; góp phần tinh gọn tổ chức ở cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư; đồng thời thực hiện việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ người hoạt động không chuyên trách theo hướng ưu tiên những người có uy tín, năng lực, trình độ và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản trị cơ sở trong giai đoạn mới", Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà khẳng định.

Trần Ngọc - Nguyễn Trang/VOV.VN
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