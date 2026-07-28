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Việt Nam đưa 48 người trên tàu gặp nạn ở Biển Đông về đất liền

Thứ Ba, 05:33, 28/07/2026
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VOV.VN - Liên quan đến công tác tìm kiếm, cứu hộ tàu Khôi Nguyên 18, tính đến chiều ngày 27/7/2026, đã có 48 người được cứu sống. Lực lượng chức năng Việt Nam đã nhận bàn giao toàn bộ số người được phía Trung Quốc cứu và chăm sóc y tế.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, liên quan đến công tác tìm kiếm, cứu hộ tàu Khôi Nguyên 18, theo thông tin từ các cơ quan chức năng Việt Nam, tính đến chiều ngày 27/7/2026, đã có 48 người được cứu sống. Lực lượng chức năng Việt Nam đã nhận bàn giao toàn bộ số người được phía Trung Quốc cứu và chăm sóc y tế. Hiện toàn bộ 48 người đang trên đường trở về đất liền.

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Trong các ngày 26/7 và 27/7, lực lượng chức năng các bên đã nỗ lực triển khai hết sức khẩn trương công tác tìm kiếm, cứu nạn, chăm sóc và hỗ trợ y tế đối với người gặp nạn. Bất chấp gió sóng to, gió lớn, biển động mạnh khiến công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn, các lực lượng chức năng của Việt Nam hiện vẫn kiên trì triển khai các nỗ lực tìm kiếm những người còn lại với quyết tâm cao nhất.

PV/VOV.VN
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