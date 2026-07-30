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An Giang: 5 bà mẹ được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Thứ Năm, 18:57, 30/07/2026
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VOV.VN - Hôm nay (30/7), Tỉnh ủy An Giang công bố Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 5 mẹ và trao Huân chương Độc lập hạng Nhì, hạng Ba cho 2 gia đình liệt sĩ vì những cống hiến, hy sinh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang cũng vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI ngày 25/10/2017 "Một số vấn đề về tiếp tục đối mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Tập thể Phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang (nay là Tỉnh ủy An Giang) được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

2 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất;  5 cá nhân được Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì  và 40 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

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Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang thay mặt Đảng, nhà nước trao Quyết định Truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng của Chủ tịch nước 

Dịp này, 3 tập thể và 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, trực tiếp tham mưu, tham gia phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh An Giang đánh giá cao vai trò của các phong trào thi đua yêu nước trong việc tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị; hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động về thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030; tập trung hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển khoa học - công nghệ, đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế tư nhân, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng công khai, minh bạch, kịp thời, thực chất; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, quan tâm khen thưởng người lao động trực tiếp và các tập thể nhỏ, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL
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