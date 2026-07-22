Hành trình tri ân nhiều ý nghĩa ở vùng biên giới An Giang

Ngày 22/7, tại phường Thới Sơn, tỉnh An Giang, Công an tỉnh An Giang phối hợp Cục Công tác chính trị (Bộ Công an); Tỉnh đoàn An Giang và phường Thới Sơn Cục Công tác tổ chức chương trình “Hành trình tri ân”, giao lưu, tọa đàm giữa các nhân chứng lịch sử với đoàn viên, thanh niên với chủ đề “Tiếp lửa truyền thống - Khát vọng cống hiến”.

Đây là hoạt động trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), hướng đến chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân (19/8/1945-19/8/2026) và 21 năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2026), nhằm tưởng nhớ, tri ân những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã anh dũng hy sinh, cống hiến xương máu cho nền độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Chương trình diễn ra trong không khí trang trọng với nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa nhằm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các thương bệnh binh và gia đình liệt sĩ, những người đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Điểm nhấn của chương trình là cuộc gặp gỡ, giao lưu, tọa đàm giữa các nhân chứng lịch sử với đoàn viên, thanh niên với chủ đề “Tiếp lửa truyền thống - Khát vọng cống hiến”.

Ban tổ chức tặng quà các đại biểu tham gia toạ đàm.

Tại chương trình, đại biểu và các đoàn viên, thanh niên đã được giao lưu, lắng nghe những câu chuyện xúc động, tự hào qua hồi ức của khách mời là cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh - những “nhân chứng sống” của lịch sử. Những câu chuyện về chiến trường, tình đồng đội và khát vọng giải phóng dân tộc đã khơi dậy cảm xúc cũng như giúp chúng ta hiểu hơn giá trị của hòa bình, độc lập và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay đối với Tổ quốc.

Đại tá Lê Phú Thạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, chiến tranh đã lùi xa, nhưng những vết thương, những sự mất mát mà nó để lại vẫn còn đó. Để đổi lấy màu xanh của hòa bình hôm nay, biết bao người con ưu tú đã ngã xuống, biết bao người mẹ đã vĩnh viễn mất đi những người con yêu quý của mình.

Tặng quà cho các thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Thới Sơn, tỉnh An Giang

Đại tá Lê Phú Thạnh cũng gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và những người có công với cách mạng. Đồng thời, khẳng định công tác tri ân các anh hùng liệt sĩ, chăm lo người có công không phải là việc của riêng một ngày, một tháng, mà là nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt của toàn xã hội.

Các bác sĩ tình nguyện viên khám mắt, tư vấn sức khoẻ và phát thuốc miễn phí cho các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng

Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 15 suất mổ cườm đá miễn phí (mỗi suất trị giá 6 triệu đồng) và 30 suất quà (mỗi suất trị giá 600.000 đồng) cho các thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tổ chức khám mắt, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 150 thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng.