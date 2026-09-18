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Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

Thứ Sáu, 16:52, 18/09/2026
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VOV.VN - Ngày 18/9/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cụ thể, tại Quyết định số 1800/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Trương Thanh Liêm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh.

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Ông Trương Thanh Liêm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Chinhphu.vn

Ông Trương Thanh Liêm sinh ngày 18/01/1976, quê xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Long An (nay là xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh). Ông có quá trình công tác nhiều năm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, từng giữ các chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ và Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc. Từ tháng 7/2025 đến trước khi được bầu, ông là Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh.

Tại Quyết định số 1799/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với bà Nguyễn Đài Thy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

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Bà Nguyễn Đài Thy giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Chinhphu.vn

Bà Nguyễn Đài Thy sinh ngày 24/6/1973, quê phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh; có trình độ Đại học ngành Giáo dục chính trị, Thạc sĩ Quản lý công, Cao cấp lý luận chính trị. Bà có nhiều năm công tác trong lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng và quản lý nhà nước, từng giữ các chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Thành, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Hòa Thành, Giám đốc Sở Nội vụ. Từ tháng 7/2021, bà giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh; từ tháng 3/2025 là Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bà là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh.

Đồng thời, tại Quyết định số 1798/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Hồng Thanh.

Tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI đã bầu ông Nguyễn Hồng Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

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Ông Nguyễn Hồng Thanh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ảnh: Chinhphu.vn

Ông Nguyễn Hồng Thanh sinh năm 1972, quê xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh; có trình độ cử nhân Lý luận chính trị, thạc sĩ Luật kinh tế, cử nhân Luật. Ông Nguyễn Hồng Thanh từng giữ các chức vụ Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

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VOV.VN - Sáng 15/9 tại TP. Đà Nẵng, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về điều động, bổ nhiệm cán bộ. Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 chủ trì hội nghị.

Nguyễn Trang/VOV.VN
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