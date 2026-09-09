Ông Nguyễn Thanh Nhàn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Phát biểu tại kỳ họp, ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp, cho biết tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, quyết định công tác nhân sự của Ủy ban nhân dân tỉnh; tiến hành bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời miễn nhiệm và bầu bổ sung một số Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Đây là công việc quan trọng nhằm tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương, bảo đảm hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh được liên tục, thông suốt, hiệu lực và hiệu quả trong giai đoạn mới.

Trước đó, ngày 4/9/2026, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện miễn nhiệm và bầu bổ sung một số Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh. Việc kiện toàn các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm bảo đảm sự đồng bộ trong tổ chức và hoạt động; đáp ứng yêu cầu phân công, phụ trách các ngành, lĩnh vực; tăng cường sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thanh Nhàn chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp và ông Phạm Thành Ngại, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã nhất trí 100% bầu ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Dịp này, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng quyết định miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Lê Quang Khôi, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, do được điều động nhận nhiệm vụ mới; đồng thời bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Ngô Huỳnh Quang Thái, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, và bà Phạm Thị Ngọc Đào, Giám đốc Sở Nội vụ.