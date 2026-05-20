Bạn bè Ấn Độ tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Kolkata

Thứ Tư, 06:24, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Như truyền thống, cứ đến ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Uỷ ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam lại có nhiều hoạt động tưởng nhớ Người tại thủ phủ Kolkata của bang Tây Bengal – nơi có một tình yêu đặc biệt với dải đất hình chữ S.

Từ sáng sớm, các thành viên Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam đã đến rất sớm để trang hoàng, dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là tượng đài được xây dựng tại điểm giao nhau của hai con đường mang tên Jawaharlal Nehru và đường Hồ Chí Minh Sarani, vào vào năm 1990 - đúng vào dịp sinh nhật lần thứ 100 của Người. Người dân Ấn Độ tự hào rằng họ là đất nước đầu tiên trên thế giới dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng đồng để bày tỏ sự ngưỡng mộ lớn lao và lòng mến yêu sâu sắc.

Từ sáng sớm, các thành viên Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam đã đến rất sớm để trang hoàng, dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đình Nam/VOV

Trở lại căn phòng nhỏ “ấm cúng” - nơi sinh hoạt của Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam, ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt ở vị trí trung tâm. Tại đây, nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Người, Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường” – vừa được nâng cấp giữa hai nước trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (5-7/5/2026).

Sự kiện diễn ra trong không khí hữu nghị, thể hiện tình cảm ấm áp của các thành viên Uỷ ban nói riêng và nhân dân Ấn Độ nói chung dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như mong muốn mối quan hệ giữa hai nước sẽ phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Tag: quan hệ Việt Nam Ấn Độ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ấn Độ kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Dâng hoa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Philippines

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), Đoàn cán bộ, nhân viên ĐSQ Việt Nam tại Philippines do Đại sứ Lại Thái Bình dẫn đầu đã trang trọng tổ chức lễ dâng hoa lên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Vườn hoa ASEAN, thuộc khu thành cổ Intramuros, thủ đô Manila.

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), Đoàn cán bộ, nhân viên ĐSQ Việt Nam tại Philippines do Đại sứ Lại Thái Bình dẫn đầu đã trang trọng tổ chức lễ dâng hoa lên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Vườn hoa ASEAN, thuộc khu thành cổ Intramuros, thủ đô Manila.

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), nhiều hoạt động kỷ niệm đã được tổ chức tại Lào.

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), nhiều hoạt động kỷ niệm đã được tổ chức tại Lào.

136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Sống lại những ngày "Thầu Chín ở Xiêm"

VOV.VN - Chiều 17/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức Chương trình "Theo dấu chân Bác", kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự kiện thu hút đông đảo bà con kiều bào và đại diện cộng đồng người Việt Nam từ khắp các địa phương trên đất nước Thái Lan về tham dự.

VOV.VN - Chiều 17/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức Chương trình "Theo dấu chân Bác", kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự kiện thu hút đông đảo bà con kiều bào và đại diện cộng đồng người Việt Nam từ khắp các địa phương trên đất nước Thái Lan về tham dự.

Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng nhiều hoạt động an sinh ý nghĩa

VOV.VN - Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026), lực lượng Công an đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực tại tỉnh Thái Nguyên, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.

VOV.VN - Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026), lực lượng Công an đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực tại tỉnh Thái Nguyên, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.

