Bạn bè Ấn Độ tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Kolkata

Từ sáng sớm, các thành viên Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam đã đến rất sớm để trang hoàng, dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là tượng đài được xây dựng tại điểm giao nhau của hai con đường mang tên Jawaharlal Nehru và đường Hồ Chí Minh Sarani, vào vào năm 1990 - đúng vào dịp sinh nhật lần thứ 100 của Người. Người dân Ấn Độ tự hào rằng họ là đất nước đầu tiên trên thế giới dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng đồng để bày tỏ sự ngưỡng mộ lớn lao và lòng mến yêu sâu sắc.

Từ sáng sớm, các thành viên Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam đã đến rất sớm để trang hoàng, dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đình Nam/VOV

Trở lại căn phòng nhỏ “ấm cúng” - nơi sinh hoạt của Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam, ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt ở vị trí trung tâm. Tại đây, nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Người, Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường” – vừa được nâng cấp giữa hai nước trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (5-7/5/2026).

Sự kiện diễn ra trong không khí hữu nghị, thể hiện tình cảm ấm áp của các thành viên Uỷ ban nói riêng và nhân dân Ấn Độ nói chung dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như mong muốn mối quan hệ giữa hai nước sẽ phát triển hơn nữa trong thời gian tới.