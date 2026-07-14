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Đô thị hạt nhân cấp xã: Mở không gian phát triển mới từ cơ sở
Thứ Ba, 09:38, 14/07/2026

Đô thị hạt nhân cấp xã: Mở không gian phát triển mới từ cơ sở

VOV.VN - Ngày 19/6, Văn phòng Trung ương Đảng thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, yêu cầu nghiên cứu, bổ sung việc thành lập đơn vị hành chính đô thị đặc biệt mang tính hạt nhân để điều phối phát triển, kết nối hạ tầng, dịch vụ công và các không gian kinh tế trọng điểm.

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PV/VOV1
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