Đô thị hạt nhân cấp xã: Mở không gian phát triển mới từ cơ sở

VOV.VN - Ngày 19/6, Văn phòng Trung ương Đảng thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, yêu cầu nghiên cứu, bổ sung việc thành lập đơn vị hành chính đô thị đặc biệt mang tính hạt nhân để điều phối phát triển, kết nối hạ tầng, dịch vụ công và các không gian kinh tế trọng điểm.
VOV.VN - Với vai trò đô thị đặc biệt, đầu tàu kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ của cả nước, sự phát triển của TP.HCM luôn gắn bó chặt chẽ với khu vực Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và duyên hải Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, nhiều năm qua, liên kết vùng vẫn là điểm nghẽn.
VOV.VN - Chiều 2/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đồng chủ trì cuộc họp rà soát dự án luật về đô thị đặc biệt và đặc khu kinh tế. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương cùng lãnh đạo nhiều địa phương trọng điểm như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng...
VOV.VN - Theo quy hoạch mới, Hà Nội phát triển mạng lưới giao thông đa tầng với 18 tuyến metro gần 1.000 km, hàng trăm khu TOD, không gian ngầm cùng taxi bay và drone.