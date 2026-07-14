Đô thị hạt nhân cấp xã: Mở không gian phát triển mới từ cơ sở

Luật Đô thị đặc biệt: Trao quyền để TP.HCM dẫn dắt phát triển vùng

VOV.VN - Với vai trò đô thị đặc biệt, đầu tàu kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ của cả nước, sự phát triển của TP.HCM luôn gắn bó chặt chẽ với khu vực Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và duyên hải Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, nhiều năm qua, liên kết vùng vẫn là điểm nghẽn.