Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm hội đàm với Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Mông Cổ

Chào mừng ngài Jadamba Enkhbayar cùng các thành viên Đoàn đại biểu Hội đồng An ninh quốc gia Mông Cổ đến thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1954, Chính phủ và nhân dân hai nước đã không ngừng nỗ lực vun đắp cho sự phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và toàn diện Việt Nam - Mông Cổ; nhấn mạnh quan hệ hai nước còn rất nhiều dư địa, tiềm năng hợp tác để thúc đẩy, phát triển trong thời gian tới, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân mỗi nước.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội đàm.

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ vui mừng nhận thấy, cùng với sự phát triển của mối quan hệ song phương hai nước, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Hội đồng An ninh quốc gia Mông Cổ những năm gần đây được hai bên quan tâm thúc đẩy. Hai bên thường xuyên tăng cường trao đổi thông tin, ký kết các văn bản hợp tác về phòng, chống tội phạm liên quan đến hai nước, góp phần tạo nền tảng thúc đẩy hiệu quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các đối tác Mông Cổ.

Bộ trưởng Tô Lâm và ngài Jadamba Enkhbayar chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu.

Tại hội đàm, hai bên đã thống nhất sẽ nỗ lực khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác, vì lợi ích, nhân dân hai nước, cùng cam kết tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn song phương, đa phương khu vực và quốc tế. Trao đổi thông tin, kinh nghiệm ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống. Hợp tác chặt chẽ trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các đoàn cấp cao sang thăm lẫn nhau, đặc biệt năm 2024 nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mông Cổ, tăng cường công tác bảo hộ công dân nước này sinh sống, học tập, làm việc tại nước kia.

Tăng cường đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia như tội phạm ma túy, công nghệ cao, tội phạm mạng, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu...; tăng cường trao đổi thông tin liên quan các đối tượng phạm tội, khủng bố, thông tin về phương thức, thủ đoạn hoặc các loại giấy tờ giả mạo liên quan công tác quản lý xuất nhập cảnh. Tích cực phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác triển khai hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký kết giữa hai nước như Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù... Tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ, trao đổi kinh nghiệm tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc./.