Theo báo cáo của Bộ Tư pháp về tổng kết triển khai Kế hoạch số 05-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo 57 Trung ương và Quyết định số 88/QĐ-BCĐCP của Trưởng Ban Chỉ đạo 57 Chính phủ, tính đến hết ngày 26/11/2026, Bộ Tư pháp đã hoàn thành toàn bộ các mục tiêu của Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.

Một phiên họp Ban Chỉ đạo 57 của Bộ Tư pháp.

Hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp

Trong 7 lĩnh vực trọng tâm, dấu ấn nổi bật của Bộ Tư pháp là hoàn thành 2/2 nhiệm vụ về hoàn thiện thể chế, về đích sớm 2 tháng đối với nhiệm vụ rà soát, lập danh mục các quy định pháp luật còn mâu thuẫn, chồng chéo, cản trở chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý của các bộ, ngành, địa phương và đề xuất phương án xử lý theo thẩm quyền. Song song với đó, Bộ không để phát sinh bất kỳ văn bản quy định chi tiết nào bị nợ đọng đối với các luật liên quan đến chuyển đổi số có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Đáng chú ý, công tác làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống” đạt nhiều kết quả vượt chỉ tiêu 80% do Ban Chỉ đạo 57 Trung ương đề ra.

Không chỉ dừng ở nội bộ ngành, liên thông dữ liệu khối cơ quan tư pháp đã có bước tiến thực chất khi Bộ Tư pháp thống nhất phương án chia sẻ dữ liệu hai chiều với Tòa án nhân dân tối cao (tiếp nhận thử nghiệm dữ liệu bản án, quyết định điện tử sang Nền tảng số thi hành án dân sự) và thống nhất trao đổi văn bản điện tử qua Trục liên thông với Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Cùng với mở rộng kết nối, kỷ luật bảo đảm an toàn, an ninh mạng được thiết lập ngay từ khâu thiết kế. Toàn bộ các hệ thống từ cấp độ 3 trở lên đều đã kết nối, chia sẻ dữ liệu giám sát an ninh mạng 24/7 với Trung tâm An ninh mạng quốc gia (Bộ Công an).

Theo Bộ Tư pháp, kết quả trên bắt nguồn từ phương thức chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt gắn với phong trào thi đua cao điểm. Tiến độ từng đầu việc theo nguyên tắc “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả) đều được giám sát trực tiếp trên Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu tập trung, gắn với tài liệu minh chứng điện tử bắt buộc, giúp nhận diện và tháo gỡ kịp thời mọi vướng mắc phát sinh.

Bộ Tư pháp cho biết, thước đo cao nhất của Chiến dịch 100 ngày tại Bộ là hiệu quả phục vụ trực tiếp người dân và doanh nghiệp. Bộ đã vận hành thống nhất Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung trên toàn quốc từ ngày 1/7/2026 cho 250 thủ tục hành chính thuộc 19 lĩnh vực, kết nối thông suốt với Cổng Dịch vụ công quốc gia và tích hợp đăng nhập một lần (SSO) qua VNeID; đồng thời cập nhật phê duyệt kế hoạch triển khai 3 nền tảng số dùng chung quốc gia (Cổng Pháp luật Quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và Nền tảng số Pháp luật Việt Nam).

Bộ Tư pháp đã triển khai đánh giá thực chất việc cắt giảm, đơn giản hóa, tái cấu trúc thủ tục hành chính, số hóa hồ sơ, cấp kết quả điện tử, thanh toán trực tuyến, tái sử dụng dữ liệu và xử lý đúng hạn; công bố công khai bảng xếp hạng hằng tháng chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp của các bộ, ngành, địa phương trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Riêng tại Bộ Tư pháp, Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính đã kết nối với 5 cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành (dân cư, đất đai, đăng ký doanh nghiệp, bảo hiểm, hộ tịch) và hoàn thành kết nối Cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo (học bạ số, văn bằng số) từ ngày 24/9/2026, giúp tự động điền và cắt giảm 16 thành phần hồ sơ của 15 thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp và hành chính tư pháp.

Đặc biệt, phương án tái cấu trúc thủ tục “Yêu cầu thi hành án dân sự” sử dụng dữ liệu bản án điện tử liên thông từ Tòa án nhân dân tối cao thay cho bản án giấy đã mang lại hiệu quả đột phá. Theo đó, thời gian thực hiện của người dân rút ngắn từ 5 giờ xuống còn 15 phút; chi phí tuân thủ giảm từ 295.000 đồng xuống còn 10.000 đồng mỗi hồ sơ (tương đương giảm 96,6%).

Bên cạnh đó, 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử về khai sinh, khai tử đã vận hành ổn định từ ngày 5/9/2026 và 3 thủ tục hộ tịch trọng điểm (đăng ký khai tử, xác nhận tình trạng hôn nhân, cấp bản sao trích lục hộ tịch/khai sinh) chính thức vận hành từ ngày 25/11/2026, hiện thực hóa nguyên tắc “dữ liệu đến đâu, cắt giảm giấy tờ đến đó”...

Các nhiệm vụ tiếp tục tập trung xử lý

Bên cạnh những kết quả toàn diện, Bộ Tư pháp cũng thẳng thắn chỉ ra các nhiệm vụ cần tiếp tục tập trung xử lý trong giai đoạn tới, như: khoảng 31 triệu bản ghi hộ tịch lịch sử chưa xác định được số định danh cá nhân cần tiếp tục đối soát, làm sạch; một số cơ sở dữ liệu của cơ quan liên quan như Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, Cơ sở dữ liệu bản án, quyết định của Tòa án cần sớm hoàn thiện hạ tầng chia sẻ chính thức hai chiều...

Trên nền tảng những kết quả đã được kiểm chứng qua 100 ngày cao điểm, Bộ Tư pháp xác định trọng tâm thời gian tới là chuyển hẳn từ phương thức triển khai theo “chiến dịch” sang quản trị, điều hành thường xuyên dựa trên dữ liệu thời gian thực.

Theo đó, Bộ đã ban hành Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm làm sạch đối với 31 triệu dữ liệu chưa xác định số định danh cá nhân trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch để tập trung xử lý dứt điểm; tiếp tục công bố 21 loại dữ liệu mở còn lại theo lộ trình đã được ban hành.

Đồng thời tăng cường phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao và các bộ, ngành liên quan để hoàn thiện hạ tầng dữ liệu lớn và ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật và phục vụ người dân, doanh nghiệp trong năm 2027.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Chuyển đổi số phải mang lại lợi ích thực chất cho dân VOV.VN - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu lấy lợi ích thiết thực và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả chuyển đổi số, bảo đảm mọi người đều được tiếp cận và thụ hưởng thành quả.