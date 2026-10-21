Quảng Ninh: Chuyển đổi số công tác xây dựng Đảng từ “đầu việc” sang “dữ liệu sống”

Chiến dịch được Quảng Ninh triển khai từ ngày 10/7 đến ngày 30/11. Trong công tác xây dựng Đảng, thành phố tập trung giải quyết 11 nhiệm vụ thuộc 8 nhóm điểm nghẽn. Đến ngày 18/10, đã có 5 nhiệm vụ hoàn thành và hoàn thành vượt mức; 2 nhiệm vụ đang triển khai đúng hạn và 4 nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình của Trung ương. Toàn bộ dữ liệu tổ chức Đảng đã được làm sạch, dữ liệu đảng viên được làm sạch cơ bản 99%, vượt chỉ tiêu 98% Trung ương giao.

Quảng Ninh yêu cầu nâng cao tỷ lệ sinh hoạt chi bộ toàn trình trong tổng thể Chiến dịch.

Thành phố đã hoàn thành số hóa toàn bộ hơn 12.000 hồ sơ cán bộ giai đoạn 1, vượt tiến độ 70 ngày so với kế hoạch. Ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử đã có khoảng 104.700 đảng viên cài đặt và sử dụng, đạt 93,2%. Kỳ sinh hoạt tháng 10 vừa qua, 88% số chi bộ đã sinh hoạt toàn trình đầy đủ trên ứng dụng. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Quảng Ninh, số nhiệm vụ hoàn thành cũng đạt 22/24 nhiệm vụ.

Tuy vậy, báo cáo của Ban Tổ chức Thành uỷ Quảng Ninh cũng cho thấy khối lượng hồ sơ đảng viên cần chỉnh lý, số hóa và cập nhật vẫn còn lớn. Trong tổng số gần 115.600 hồ sơ, hơn 52% đã được quét, nhưng mới có hơn 23% hồ sơ được cập nhật lên phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0. Tốc độ xử lý của phần mềm chưa ổn định, nhân lực mỏng, tiến độ giữa các khâu chưa đồng bộ. Một số bí thư chi bộ, cấp ủy viên thôn, khu phố tuổi cao, tiếp cận công nghệ thông tin còn chậm.

Tại buổi làm việc về Chiến dịch ngày 20/10, ông Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Quảng Ninh nhấn mạnh, thời gian còn lại không chỉ nhằm hoàn thành các đầu việc, mà quan trọng hơn là xử lý dứt điểm những điểm nghẽn, đưa dữ liệu và các nền tảng số vào vận hành, khai thác hiệu quả. Phó Bí thư Thành ủy Quảng Ninh yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy tập trung hoàn thành chỉnh lý, số hóa, cập nhật hồ sơ đảng viên, nhất là số hồ sơ đã quét nhưng chưa cập nhật thành công; nâng cao tỷ lệ sinh hoạt chi bộ toàn trình; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung hoàn thành 2 nhiệm vụ còn lại, bảo đảm các kết quả được duy trì, vận hành hiệu quả sau khi Chiến dịch kết thúc.

Cùng với đó, các đơn vị cũng cần đẩy mạnh phong trào Bình dân học vụ số theo hướng thực chất, gắn với nhu cầu sử dụng của người dân. Theo yêu cầu đặt ra, dữ liệu sau số hóa phải bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”; mỗi nhiệm vụ chỉ được xác nhận hoàn thành khi có sản phẩm vận hành, có dữ liệu, có người dùng và minh chứng kiểm chứng được.