Đại tá Nguyễn Đình Dương làm Giám đốc Công an thành phố Huế

Tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Nguyễn Đình Dương.

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế, trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định Đại tá Nguyễn Đình Dương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an thành phố Huế.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Nguyễn Đình Dương.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng đề nghị Đại tá Nguyễn Đình Dương khẩn trương tiếp nhận công việc, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố chủ động nắm tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự; tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị phát huy dân chủ, đoàn kết, trí tuệ tập thể, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, không để bị động, bất ngờ về an ninh, trật tự.

Đại tá Nguyễn Đình Dương cho biết sẽ phát huy kinh nghiệm công tác, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố giữ vững đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, được điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an thành phố Huế.

Đại tá Nguyễn Đình Dương sinh năm 1976, quê Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, có 30 năm công tác trong lực lượng Công an thành phố Hồ Chí Minh.

Ông từng giữ chức Trưởng Công an quận 4, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Trưởng Công an thành phố Thủ Đức. Tháng 8/2023, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh.