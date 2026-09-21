English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đại tá Nguyễn Đình Dương làm Giám đốc Công an thành phố Huế

Thứ Hai, 14:54, 21/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 21/9, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an thành phố Huế. Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, được điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an thành phố Huế.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Nguyễn Đình Dương.

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế, trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định Đại tá Nguyễn Đình Dương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an thành phố Huế.

Dai ta nguyen Dinh duong lam giam doc cong an thanh pho hue hinh anh 1
Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Nguyễn Đình Dương.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng đề nghị Đại tá Nguyễn Đình Dương khẩn trương tiếp nhận công việc, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố chủ động nắm tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự; tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị phát huy dân chủ, đoàn kết, trí tuệ tập thể, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, không để bị động, bất ngờ về an ninh, trật tự.

Đại tá Nguyễn Đình Dương cho biết sẽ phát huy kinh nghiệm công tác, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố giữ vững đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dai ta nguyen Dinh duong lam giam doc cong an thanh pho hue hinh anh 2
Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, được điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an thành phố Huế.

Đại tá Nguyễn Đình Dương sinh năm 1976, quê Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, có 30 năm công tác trong lực lượng Công an thành phố Hồ Chí Minh.

Ông từng giữ chức Trưởng Công an quận 4, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Trưởng Công an thành phố Thủ Đức. Tháng 8/2023, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ông Bùi Hoài Sơn được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
Ông Bùi Hoài Sơn được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

VOV.VN - Ông Bùi Hoài Sơn, Ủy viên là đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Bùi Hoài Sơn được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Ông Bùi Hoài Sơn được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

VOV.VN - Ông Bùi Hoài Sơn, Ủy viên là đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Quân khu 5 công bố quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ
Quân khu 5 công bố quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

VOV.VN - Sáng 15/9 tại TP. Đà Nẵng, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về điều động, bổ nhiệm cán bộ. Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 chủ trì hội nghị.

Quân khu 5 công bố quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

Quân khu 5 công bố quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

VOV.VN - Sáng 15/9 tại TP. Đà Nẵng, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về điều động, bổ nhiệm cán bộ. Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 chủ trì hội nghị.

Ông Vương Quốc Tuấn làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
Ông Vương Quốc Tuấn làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

VOV.VN - Sáng nay (21/9), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Vương Quốc Tuấn làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Ông Vương Quốc Tuấn làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

VOV.VN - Sáng nay (21/9), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

VOV.VN - Sáng nay (21/9), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động, chỉ định ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

VOV.VN - Sáng nay (21/9), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động, chỉ định ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Ông Trương Minh Huy Vũ làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM
Ông Trương Minh Huy Vũ làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

VOV.VN - Ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ông Trương Minh Huy Vũ sinh năm 1984, có trình độ Tiến sĩ Kinh tế - Chính trị quốc tế, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Trương Minh Huy Vũ làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Ông Trương Minh Huy Vũ làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

VOV.VN - Ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ông Trương Minh Huy Vũ sinh năm 1984, có trình độ Tiến sĩ Kinh tế - Chính trị quốc tế, Cao cấp Lý luận chính trị.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội