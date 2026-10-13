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Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hưng Yên giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Thứ Ba, 16:50, 13/10/2026
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VOV.VN - Ngày 13/10, tại Trụ sở Tỉnh ủy Hưng Yên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên Phạm Quang Ngọc dự, chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, ông Phạm Văn Khuê - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định số 739-QĐ/TU ngày 13.10.2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công, điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Theo Quyết định, ông Nguyễn Tuấn Phong - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hưng Yên được phân công, điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 13.10.2026.

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Ông Nguyễn Tuấn Phong giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên từ ngày 13.10. Ảnh: Ban Tuyên giáo Hưng Yên

Ông Nguyễn Tuấn Phong sinh ngày 29/12/1983, quê quán xã Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng Yên; vào Đảng ngày 8/11/2013. Ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn gồm Tiến sĩ Nông nghiệp, Thạc sĩ Khoa học cây trồng, Kỹ sư Công nghệ sinh học, cùng trình độ đại học chuyên ngành Luật và Ngoại ngữ.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên, ông Nguyễn Tuấn Phong là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hưng Yên; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Hưng Yên. Ông đồng thời là đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ngọc Hoà/VOV.VN
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