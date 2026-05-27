Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục quốc tế uy tín

Thứ Tư, 19:49, 27/05/2026
VOV.VN - Chiều 27/5, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã tiếp ông Layton Pike, Phó Hiệu trưởng Đại học RMIT Melbourne kiêm Chủ tịch Hội đồng Thành viên RMIT Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục quốc tế uy tín hoạt động lâu dài, đóng góp vào sự phát triển của hệ thống giáo dục quốc gia.

Đánh giá cao hành trình 25 năm của RMIT tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong ba đột phá chiến lược của đất nước. Với việc ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD&ĐT, Việt Nam xác định giáo dục đại học là nội hàm nòng cốt để phát triển nhân tài, thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Phó Thủ tướng nhận định, đây là cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng để Việt Nam và Australia tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu và thế mạnh.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tiếp ông Layton Pike, Phó Hiệu trưởng Đại học RMIT Melbourne kiêm Chủ tịch Hội đồng Thành viên RMIT Việt Nam.

Cảm ơn sự hỗ trợ từ Chính phủ, ông Layton Pike cho biết RMIT sẽ tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư tại Việt Nam; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo và hướng dẫn từ các bộ, ngành để khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý, sớm tháo gỡ vướng mắc cho các dự án phân hiệu mới.

Ghi nhận không gian hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, Phó Thủ tướng đề nghị RMIT xác định Việt Nam là đối tác chiến lược. Các cơ sở mới cần được đầu tư bài bản, đặc biệt là cơ sở vật chất cho khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, xứng tầm thương hiệu của một đại học hàng đầu thế giới.

Về phía Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý khó khăn trong hồ sơ dự án phân hiệu, đồng hành cùng trường trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và các đại biểu chụp ảnh chung

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cũng đưa ra những định hướng cụ thể để RMIT đóng góp sâu rộng hơn vào nền giáo dục Việt Nam như: Phổ cập AI, nhân rộng mô hình Dự án Đổi mới sáng tạo trong giáo dục với AI (EEAI) nhằm nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cho giáo viên và nhà quản lý giáo dục trong nước.

Đào tạo ngành mũi nhọn; phát triển các chương trình đào tạo trong các lĩnh vực ưu tiên như: Trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học dữ liệu, công nghệ bán dẫn, năng lượng tái tạo và kinh tế số. Tiếp cận giáo dục chất lượng cao: Mở rộng quy mô tuyển sinh, tăng cường học bổng và các chương trình trao đổi sinh viên để nhiều học sinh Việt Nam có cơ hội tiếp cận giáo dục quốc tế.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng đề nghị RMIT tham gia hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực tham vấn chính sách thông qua việc rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể, RMIT có thể cung cấp các báo cáo độc lập dưới góc nhìn chuyên gia và nhà đầu tư nước ngoài để chỉ ra các "điểm nghẽn" về thể chế, pháp luật, nhất là trong mảng giáo dục và đào tạo; từ đó, đề xuất các giải pháp tháo gỡ để khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Kim Thanh/VOV1
Tag: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu Đại học RMIT RMIT Việt Nam hợp tác giáo dục
