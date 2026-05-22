中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phân công 6 Phó Thủ tướng chỉ đạo các địa phương đạt tăng trưởng 10%

Thứ Sáu, 21:52, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 22/5/2026 về việc phân công Lãnh đạo Chính phủ theo dõi, chỉ đạo các địa phương thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng phân công các Phó Thủ tướng Chính phủ thay mặt Thủ tướng Chính phủ để theo dõi, chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030, đặc biệt là Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

phan cong 6 pho thu tuong chi dao cac dia phuong dat tang truong 10 hinh anh 1
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Thường trực Chính phủ. 

Cụ thể, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc theo dõi các địa phương vùng Đông Nam Bộ (gồm: TP.HCM, thành phố Đồng Nai, Tây Ninh).

Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Giang theo dõi các địa phương vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (gồm: TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng).

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà theo dõi các địa phương vùng Trung du và miền núi phía Bắc (gồm: Cao Bằng, Điện Biên, Lạng Sơn, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang).

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng theo dõi các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long (gồm: TP Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Vĩnh Long).

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng theo dõi các địa phương vùng đồng bằng sông Hồng (gồm: TP Hà Nội, thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh).

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu theo dõi các địa phương vùng Bắc Trung Bộ (gồm: TP Huế, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị).

Quyết định nêu rõ, các Phó Thủ tướng Chính phủ chủ động lựa chọn hình thức làm việc phù hợp với các địa phương được phân công theo dõi để trực tiếp chỉ đạo thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tập trung tháo gỡ các vướng mắc, điểm nghẽn cản trở tăng trưởng, cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, nhằm thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế của cả nước từ 10% trở lên theo Kết luận số 18-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 22/5/2026.

20-5_2.jpg

Đắk Lắk cụ thể hoá nghị quyết, phấn đấu tăng trưởng 2 con số

VOV.VN - Ngày (20/5), Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy. Hội nghị được triển khai theo hình thức trực tuyến và trực tiếp đến các cán bộ chủ chốt nhằm kịp thời cụ thể hóa, đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống.

PV/VOV.VN
Tag: tăng trưởng mục tiêu tăng trưởng 10% phó thủ tướng Chính phủ địa phương đại hội XIV của Đảng nghị quyết
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắc Ninh duy trì đà tăng trưởng mạnh, nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng hai con số
Bắc Ninh duy trì đà tăng trưởng mạnh, nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng hai con số

VOV.VN - Trong 4 tháng đầu năm 2026, kinh tế Bắc Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với nhiều chỉ số nổi bật như sản xuất công nghiệp tăng hơn 19%, xuất khẩu đạt trên 32 tỷ USD, thu ngân sách vượt 41 nghìn tỷ đồng và thu hút hơn 6,1 tỷ USD vốn đầu tư.

Bắc Ninh duy trì đà tăng trưởng mạnh, nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng hai con số

Bắc Ninh duy trì đà tăng trưởng mạnh, nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng hai con số

VOV.VN - Trong 4 tháng đầu năm 2026, kinh tế Bắc Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với nhiều chỉ số nổi bật như sản xuất công nghiệp tăng hơn 19%, xuất khẩu đạt trên 32 tỷ USD, thu ngân sách vượt 41 nghìn tỷ đồng và thu hút hơn 6,1 tỷ USD vốn đầu tư.

Quảng Ngãi tập trung thực hiện tăng trưởng 2 con số
Quảng Ngãi tập trung thực hiện tăng trưởng 2 con số

VOV.VN - 4 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có nhiều điểm sáng với công nghiệp, xuất khẩu, thương mại, dịch vụ tăng trưởng tích cực.

Quảng Ngãi tập trung thực hiện tăng trưởng 2 con số

Quảng Ngãi tập trung thực hiện tăng trưởng 2 con số

VOV.VN - 4 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có nhiều điểm sáng với công nghiệp, xuất khẩu, thương mại, dịch vụ tăng trưởng tích cực.

TP.HCM tìm giải pháp để thúc đẩy đầu tư công, hoàn thành tăng trưởng hai con số
TP.HCM tìm giải pháp để thúc đẩy đầu tư công, hoàn thành tăng trưởng hai con số

VOV.VN - Chiều 8/5, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, 4 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5. Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND TPHCM đã yêu cầu phân tích và tìm giải pháp để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thành tăng trưởng hai con số.

TP.HCM tìm giải pháp để thúc đẩy đầu tư công, hoàn thành tăng trưởng hai con số

TP.HCM tìm giải pháp để thúc đẩy đầu tư công, hoàn thành tăng trưởng hai con số

VOV.VN - Chiều 8/5, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, 4 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5. Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND TPHCM đã yêu cầu phân tích và tìm giải pháp để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thành tăng trưởng hai con số.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội