Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khẳng định sự coi trọng của Đảng và Nhà nước ta đối với chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên hợp quốc, thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Đồng thời tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển hiệu quả, thực chất trên tất cả các lĩnh vực, phù hợp với lợi ích hai nước.

Sau gần 50 năm gia nhập Liên hợp quốc vào ngày 20/9/1977, quan hệ Việt Nam-Liên hợp quốc tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, không ngừng được củng cố và tăng cường. Sự tham gia của Việt Nam tại Liên hợp quốc và sự hợp tác, hỗ trợ của các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam đã tạo ra những đòn bẩy và cung cấp nguồn lực quan trọng để Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới và mở ra cánh cửa hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai diễn ra tại trụ sở Liên hợp quốc, New York, Hoa Kỳ (năm 2024)

Tham gia vào Liên hợp quốc, Việt Nam cũng đã ghi những dấu ấn sâu đậm là một thành viên ngày càng chủ động, tích cực, đóng góp ngày càng thực chất, sâu rộng cả về ý tưởng, con người, nguồn lực trên tất cả các lĩnh vực hoạt động trụ cột của Liên hợp quốc về gìn giữ hòa bình, an ninh và hợp tác phát triển. Một trong những dấu ấn nổi bật nhất là việc Việt Nam hai lần trúng cử làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, vào các nhiệm kỳ 2008-2009 và 2020-2021; tham gia đóng góp vào quá trình thảo luận, thông qua nhiều nghị quyết, tuyên bố quan trọng của LHQ về hợp tác phát triển, giải trừ quân bị, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, chống khủng bố, bảo đảm quyền con người.

Việt Nam được LHQ và cộng đồng quốc tế đánh giá là một điển hình thành công trong việc thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ và là một quốc gia quyết tâm và nghiêm túc thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và Văn kiện vì Tương lai. Việt Nam cũng tích cực thúc đẩy các sáng kiến cải tổ LHQ, đặc biệt được đánh giá là một trong những quốc gia đi đầu triển khai sáng kiến “Thống nhất hành động” của LHQ nhằm tăng hiệu quả hoạt động của LHQ ở cấp độ quốc gia.

Trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương và LHQ gặp nhiều thách thức, Việt Nam được trông đợi là đối tác tích cực thúc đẩy hợp tác đa phương với LHQ, đóng vai trò trung tâm, được coi là hình mẫu cho mô hình hợp tác hiệu quả với LHQ.

Việt Nam và Hoa Kỳ chính thức thiết lập quan hệ vào ngày 12/7/1995. Đây là một dấu mốc lịch sử đặc biệt quan trọng, mở ra chương mới trong quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ. Kể từ đó, quan hệ hai nước mỗi ngày qua đi lại có thêm những dấu mốc mới. Hai nước chính thức thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện vào tháng 7/2013; nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững vào tháng 9/2023. Đây là những bước tiến quan trọng trong quan hệ hai nước, dựa trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, trên cơ sở luật pháp quốc tế. Điều này tạo cơ sở để hai bên tăng cường quan hệ về chính trị, ngoại giao với các chuyến thăm cấp cao và các cấp thường xuyên giữa hai nước, qua đó tăng cường hiểu biết và làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.

Về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, trong 8 tháng năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 137 tỷ USD, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm 2025. Hoa Kỳ duy trì là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Hoa Kỳ và là đối tác thương mại lớn nhất ở khu vực ASEAN. Hoa Kỳ là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 11/108 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với khoảng 1.409 dự án đầu tư có tổng vốn trên gần 12 tỷ USD. Nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục thể hiện sự quan tâm và mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam Hai bên cũng đang đẩy mạnh hợp tác đầu tư, công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực tương lai như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. Việt Nam đánh giá cao việc Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam trong việc xây dựng chính sách, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và cơ sở hạ tầng số thiết yếu để Việt Nam có thể hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Với những nỗ lực bền bỉ đóng góp vào các sứ mệnh cao cả của Liên hợp quốc thời gian qua, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tiếp tục khẳng định những đóng góp của Việt Nam đối với tổ chức đa phương lớn nhất thế giới, đồng thời cho thấy sự chủ động, tích cực của Việt Nam trong tham gia giải quyết các vấn đề khu vực và thế giới. Đồng thời, chuyến thăm làm việc tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ tạo thêm động lực, biện pháp cụ thể mới, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả.