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Thủ tướng chào Quốc vương Norodom Sihamoni

Thứ Bảy, 13:36, 10/10/2026
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VOV.VN - Sáng nay (10/10), trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đến chào Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni tại Cung điện Hoàng gia Campuchia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm đất nước Campuchia với cương vị là Thủ tướng Chính phủ; ấn tượng và chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước mà nhân dân Campuchia đã đạt được sau hơn 20 năm trị vì của Quốc vương, sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ và sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân, vai trò và vị thế quốc tế của Campuchia ngày càng được nâng cao ở khu vực và trên thế giới; nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự giúp đỡ, ủng hộ của cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk, Quốc vương Norodom Sihamoni, cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Campuchia dành cho Việt Nam trước đây và hiện nay.

thu tuong chao quoc vuong norodom sihamoni hinh anh 1
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đến chào Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.

Thủ tướng trân trọng chia sẻ, nhân dịp Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2027 kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ Ngoại giao hai nước, các cơ quan chức năng hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ trong chuẩn bị và tổ chức các hoạt động kỷ niệm quan trọng này, qua đó tôn vinh những giá trị lịch sử to lớn của quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết gắn bó và giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước.

thu tuong chao quoc vuong norodom sihamoni hinh anh 2
Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia ngày càng thực chất và vững chắc.

Nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm Vương quốc Campuchia lần đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị mới, Quốc vương Norodom Sihamoni nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia do Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Quốc vương Norodom Sihanouk đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp qua nhiều thế hệ. Quốc vương bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng với sự nỗ lực của Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Việt Nam, Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Quốc vương Norodom Sihamoni bày tỏ trân trọng những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo cấp cao Việt Nam dành cho cá nhân Quốc vương cũng như các Lãnh đạo Campuchia; cảm ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Campuchia trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

thu tuong chao quoc vuong norodom sihamoni hinh anh 3
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chào Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp giữa hai nước thời gian gần đây và nhất trí tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia ngày càng thực chất và vững chắc.

Cũng tại Hoàng cung, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chào Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Hoàng Thái hậu và bày tỏ mong muốn được đón Quốc vương và Hoàng Thái hậu thăm và nghỉ dưỡng tại Việt Nam vào thời gian tới.

Lại Hoa-Văn Đỗ-Tâm Hiếu/VOV
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