Đại diện Hoàng gia Anh đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Vào khoảng 15h00 chiều 4/5 (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn đại biểu Việt Nam đã tới Sân bay quốc tế Hearthrow, Thủ đô London, Vương quốc Anh, bắt đầu các hoạt động trong chương trình tham dự Lễ đăng quang của Nhà vua Anh Charles III theo lời mời của Hoàng gia Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.

Đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Sân bay Quốc tế Hearthrow có đại diện Hoàng gia Anh; Đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Hoàng Long và nhân viên Đại sứ quán. Ngay sau đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn đã rời Sân bay Hearthrow, về khách sạn tại Thủ đô London. Đón Chủ tịch nước và Đoàn tại khách sạn có đông đảo cán bộ Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Anh và các du học sinh Việt Nam tại Anh.

Là quốc đảo nằm ở Tây Âu, nằm giữa Bắc Đại Tây Dương và Biển Bắc, Anh là nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới (sau Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức và Ấn Độ), là một trong những nền kinh tế toàn cầu hóa nhất thế giới. London là một trong những trung tâm tài chính quan trọng nhất thế giới cùng với New York và Tokyo. Các ngành kinh tế mũi nhọn của Anh gồm ngân hàng, tài chính, bảo hiểm; sản xuất thép, đóng tàu, khai thác than; các ngành công nghiệp hóa chất, điện tử; viễn thông, công nghệ cao; dệt, may mặc...

Anh là Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc, thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), đứng đầu Khối Thịnh vượng chung gồm 54 nước, thành viên của nhiều tổ chức quốc tế quan trọng. Ngày 24/12/2020 là một dấu mốc quan trọng với nước Anh khi Chính phủ Anh và Ủy ban châu Âu đạt Thỏa thuận về quan hệ Anh-EU hậu Brexit, chính thức hoàn tất tiến trình Anh rời EU.

Đối với Việt Nam, Anh là đối tác thương mại lớn thứ 3 tại thị trường châu Âu. Hai bên đã chính thức ký FTA tháng 12/2020 trên nguyên tắc kế thừa EVFTA với những điều chỉnh cần thiết để bảo đảm phù hợp với khuôn khổ thương mại song phương giữa Việt Nam và Anh.

Trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp truyền thống giữa hai nước, tinh thần đoàn kết và sẻ chia tiếp tục được nhân dân Việt Nam và Anh nêu cao trong thời gian đại dịch Covid-19 hoành hành. Anh là nước đóng góp nhiều cho COVAX với vaccine do AstraZeneca/Đại học Oxford cùng phát triển. Anh đã hỗ trợ Việt Nam hàng triệu liều vaccine AstraZeneca qua cả kênh song phương và COVAX.

Theo Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew, đây là thời khắc rất trọng đại bởi đất nước Anh chưa có lễ đăng quang nào trong 70 năm qua. Vì vậy, việc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng với các nhà lãnh đạo khác trên thế giới đến nước Anh để chứng kiến sự kiện ý nghĩa này là vô cùng quan trọng.

Dự kiến, trong chuyến thăm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ gặp Nhà vua Charles III và Hoàng hậu Camilla, gặp các nhà lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội và một số bộ trưởng Nội các Anh; qua đó thắt chặt hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với Chính phủ và Hoàng gia Anh, góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị và quan hệ giữa hai nước. Dự kiến, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng sẽ có cuộc gặp với đại diện các tập đoàn kinh tế, cơ sở giáo dục hàng đầu, các tổ chức hữu nghị có đóng góp quan trọng cho sự phát triển quan hệ song phương./.