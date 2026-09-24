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Hưng Yên công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Thứ Năm, 15:11, 24/09/2026
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VOV.VN - PGS.TS Phạm Bảo Sơn được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, được giới thiệu để bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

Chiều 23/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Bí thư chỉ định PGS.TS Phạm Bảo Sơn - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

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Ông Phạm Quang Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên trao quyết định của Ban Bí thư và tặng hoa chúc mừng PGS.TS Phạm Bảo Sơn.

Cùng với đó, Ban Bí thư chỉ định ông Nguyễn Hoàng Dương - Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên, và ông Nguyễn Xuân Sơn - Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

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Ông Phạm Quang Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hoàng Dương và ông Nguyễn Xuân Sơn.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc đề nghị các cán bộ được giao nhiệm vụ mới nhanh chóng bắt tay vào công việc, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của Tỉnh ủy.

Ông Ngọc yêu cầu các cán bộ phát huy năng lực, kinh nghiệm thực tiễn; chủ động nghiên cứu, đề xuất những chủ trương, giải pháp thiết thực, hiệu quả đối với lĩnh vực, địa bàn được phân công.

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Ngọc Hoà/VOV.VN
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